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Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары

Пятница, 06 Июля 2018 16:59
Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары Фото из открытых источников

Россия ввела дополнительные пошлины в размере 25-40% на импорт некоторых товаров из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говорится в сообщении Минэкономразвития.

 

В частности, доппошлины вводятся на некоторые виды строительно-дорожной техники и нефтегазового оборудования, оптоволокно и инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, пишет ТАСС.

 

"Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25% до 40% от стоимости ввозимого товара", - отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, дополнительные пошлины поддержат российских производителей аналогичной продукции и позволят им заместить американские поставки на внутреннем рынке.

 

Орешкин добавил, что Россия оценивает ущерб от американских пошлин в $537,6 млн. Это дополнительная сумма, которую российские экспортеры должны платить Соединенным Штатам. Повышение пошлин Россией на этом этапе позволит компенсировать лишь $87,6 млн. "Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право", - пояснил он.

 

Остальная сумма может быть компенсирована либо через три года после вступления в силу пошлин Вашингтона (21 марта 2021 год), либо после решения ВТО о несоответствии американских мер правилам организации, отмечает МЭР.

 

Кроме того, РФ в конце июня направила в ВТО запрос на проведение формальных консультаций по спору с США по ввозным пошлинам на сталь и алюминий, и если компромисс не будет найден, Россия инициирует его рассмотрение на уровне третейской группы.

 

"29 июня 2018 года был направлен запрос на проведение формальных консультаций. Если в ходе консультаций не будут найдены взаимоприемлемые пути разрешения спора, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение", - говорится в заявлении МЭР.

 

В нем отмечается, что Россия, как и другие члены ВТО (Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия), уже инициировала спор с США в ВТО.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Россия пошлины
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