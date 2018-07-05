Евросоюз продлил на 6 месяцев экономические санкции против России

В заявлении Совета ЕС отмечается, что ограничительные меры нацелены на специфические сектора российской экономики, пишет ТАСС.
Евросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России, срок действия которых истекает в конце июля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС.
"5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции, нацеленные на специфические сектора российской экономики, до 31 января 2019 года", - говорится в заявлении Совета.
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