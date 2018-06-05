МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

Приказ МЧС России, запретивший проверки среднего бизнеса, будет отменен. Об этом сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
"Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идет о проверках среднего бизнеса", - сказал он.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что следствие изъяло приказ главы МЧС России от 2016 года о запрете плановых проверок на соответствие требований пожарной безопасности предприятий и юридических лиц, относящихся к среднему бизнесу, в рамках расследования уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где при пожаре погибли 60 человек. С 1 января 2016 года до конца 2018 года в России от плановых проверок освобождены лишь объекты малого бизнеса, на средний бизнес федеральным законом надзорные каникулы не распространяются.
Однако 12 сентября 2016 года главой МЧС России [Владимиром Пучковым] был подписан приказ о запрете проверок малого и среднего предпринимательства. В частности, приказ содержал директиву для руководителя Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, для начальников Главных управления МЧС по субъектам РФ "не включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства". К этим объектам не относились только учреждения сферы здравоохранения, образования и социальной сферы. Всего у "Зимней вишни" было около 40 собственников, основной из них - Кемеровский кондитерский комбинат - не относился к малому бизнесу, в отличие от всех остальных.
Как пояснил заместитель председателя Всероссийского добровольного пожарного общества, бывший замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов (с 2012 по 2016 годы), чтобы провести проверку всего ТРЦ, пожарный надзор должен был включить в план проверок все 40 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся совладельцами объекта, но эти действия прямо нарушали бы положения 294 федерального закона "О защите прав предпринимателей".
Он также пояснил, что так как здание "Зимней вишни" отнесено к категории значительного риска, то плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в четыре года. Объект был введен в эксплуатацию 15 марта 2014 года, в 2018 году "Кемеровский кондитерский комбинат" должны были только включить в план проведения плановых проверок на 2019 год, сказал Воронов. В случае с ТРЦ "Зимняя вишня" законодательство позволяло проверить всех собственников сразу, то есть все здание целиком, лишь в 2019 году - после отмены надзорных каникул и наступления периода для проведения проверки ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", уточнил он.
Представитель Следственного комитета - старший следователь при председателе СК России по особо важным делам Рустам Габдулин сообщил, что "Зимняя вишня" не была включена в планы проверок на 2018 год, так как ее отнесли к объектам малого и среднего предпринимательства.
После пожара в "Зимней вишне" МЧС России разработало законопроект, который предлагает осуществлять проверку конкретных зданий, а не эксплуатирующих его юридических лиц, при этом плановые проверки ТРЦ планируется сделать не реже одного раза в два года, а не в четыре, как сейчас.
25 мая по делу о пожаре в "Зимней вишне" были задержаны начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзора областного главка МЧС Григорий Терентьев. Они обвиняются по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Они заключены под стражу до 25 июля. 4 июня указом президента РФ Александр Мамонтов был освобожден от должности начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области.
В соответствии с постановлением правительства РФ от 4 апреля 2016 года "О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" доход малых предприятий установлен до 800 млн рублей, средних - до 2 млрд рублей. Среднее число сотрудников малых предприятий при этом установлено до 100 человек, средних предприятий - до 250.
МЧС России также увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора (ГПН).
Ранее глава ведомства Евгений Зиничев поручил в связи с увеличением количества техногенных пожаров пересмотреть подходы к деятельности надзорных органов.
"Эти изменения отразятся в первую очередь на инспекторском составе. Сейчас их насчитывается около 10 тыс. в то время, как предельная штатная численность, установленная правительством РФ, составляет 21 тыс. Мы будем увеличивать штаты ГПН", - сказал Чуприян.
Кроме того, особое внимание будет уделено материально-техническому обеспечению и развитию пожарных лабораторий. "Наши пожарные лаборатории, в том числе исследуют горючие и токсичные материалы. Исследовательская лаборатория должна отвечать на вопросы следствия и дознания о причинах пожара, что является важным для принятия процессуальных решений", - пояснил замглавы МЧС.
Он добавил, что планируется изменить и статистический учет пожаров, чтобы знать истинное положение дел. "Мы сейчас этот вопрос будем изучать и искать оптимальную форму ведения статистики пожаров и их последствий", - уточнил Чуприян.
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