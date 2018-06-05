МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

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Приказ МЧС России, запретивший проверки среднего бизнеса, будет отменен. Об этом сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

"Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идет о проверках среднего бизнеса", - сказал он.

О запрете

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что следствие изъяло приказ главы МЧС России от 2016 года о запрете плановых проверок на соответствие требований пожарной безопасности предприятий и юридических лиц, относящихся к среднему бизнесу, в рамках расследования уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где при пожаре погибли 60 человек. С 1 января 2016 года до конца 2018 года в России от плановых проверок освобождены лишь объекты малого бизнеса, на средний бизнес федеральным законом надзорные каникулы не распространяются.

Однако 12 сентября 2016 года главой МЧС России [Владимиром Пучковым] был подписан приказ о запрете проверок малого и среднего предпринимательства. В частности, приказ содержал директиву для руководителя Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, для начальников Главных управления МЧС по субъектам РФ "не включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства". К этим объектам не относились только учреждения сферы здравоохранения, образования и социальной сферы. Всего у "Зимней вишни" было около 40 собственников, основной из них - Кемеровский кондитерский комбинат - не относился к малому бизнесу, в отличие от всех остальных.

Как пояснил заместитель председателя Всероссийского добровольного пожарного общества, бывший замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов (с 2012 по 2016 годы), чтобы провести проверку всего ТРЦ, пожарный надзор должен был включить в план проверок все 40 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся совладельцами объекта, но эти действия прямо нарушали бы положения 294 федерального закона "О защите прав предпринимателей".

Он также пояснил, что так как здание "Зимней вишни" отнесено к категории значительного риска, то плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в четыре года. Объект был введен в эксплуатацию 15 марта 2014 года, в 2018 году "Кемеровский кондитерский комбинат" должны были только включить в план проведения плановых проверок на 2019 год, сказал Воронов. В случае с ТРЦ "Зимняя вишня" законодательство позволяло проверить всех собственников сразу, то есть все здание целиком, лишь в 2019 году - после отмены надзорных каникул и наступления периода для проведения проверки ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", уточнил он.

Представитель Следственного комитета - старший следователь при председателе СК России по особо важным делам Рустам Габдулин сообщил, что "Зимняя вишня" не была включена в планы проверок на 2018 год, так как ее отнесли к объектам малого и среднего предпринимательства.

После пожара в "Зимней вишне" МЧС России разработало законопроект, который предлагает осуществлять проверку конкретных зданий, а не эксплуатирующих его юридических лиц, при этом плановые проверки ТРЦ планируется сделать не реже одного раза в два года, а не в четыре, как сейчас.

25 мая по делу о пожаре в "Зимней вишне" были задержаны начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзора областного главка МЧС Григорий Терентьев. Они обвиняются по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Они заключены под стражу до 25 июля. 4 июня указом президента РФ Александр Мамонтов был освобожден от должности начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 4 апреля 2016 года "О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" доход малых предприятий установлен до 800 млн рублей, средних - до 2 млрд рублей. Среднее число сотрудников малых предприятий при этом установлено до 100 человек, средних предприятий - до 250.

Увеличение штата инспекторов ГПН

МЧС России также увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора (ГПН).

Ранее глава ведомства Евгений Зиничев поручил в связи с увеличением количества техногенных пожаров пересмотреть подходы к деятельности надзорных органов.

"Эти изменения отразятся в первую очередь на инспекторском составе. Сейчас их насчитывается около 10 тыс. в то время, как предельная штатная численность, установленная правительством РФ, составляет 21 тыс. Мы будем увеличивать штаты ГПН", - сказал Чуприян.

Кроме того, особое внимание будет уделено материально-техническому обеспечению и развитию пожарных лабораторий. "Наши пожарные лаборатории, в том числе исследуют горючие и токсичные материалы. Исследовательская лаборатория должна отвечать на вопросы следствия и дознания о причинах пожара, что является важным для принятия процессуальных решений", - пояснил замглавы МЧС.

Он добавил, что планируется изменить и статистический учет пожаров, чтобы знать истинное положение дел. "Мы сейчас этот вопрос будем изучать и искать оптимальную форму ведения статистики пожаров и их последствий", - уточнил Чуприян.