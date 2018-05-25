Глава Минэконразвития Крыма рассказала, как Крымский мост помог экономике республики

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Запуск автомобильного сообщения по Крымскому мосту стал фактором стремительной трансформации, которую переживает экономика Крымского полуострова — заявила руководитель Министерства экономического развития Крыма Наталья Чабан в беседе с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

Транспортная блокада, в условиях которой Крым жил после того, как стал субъектом Российской Федерации, довольно негативно сказалась на экономике полуострова — по словам Чабан, крымская экономика даже потеряла в итоге несколько сфер. Ограничения, вызванные дефицитом воды, серьезно затронули сельскохозяйственную отрасль полуострова.

"Появление моста стало очень мощным толчком для крымского бизнеса, который уже сейчас выходит на показатели, позволяющие конкурировать с материком. Новые проекты, которые осуществляются на полуострове, позволяют расширить ассортимент продукции и увеличить долю товаров местного производства на прилавках — это самым благоприятным образом сказывается на экономике региона", — отмечает глава крымского Минэкономразвития.

Крымский мост изменит ситуацию в экономике полуострова еще более значительно, когда будет запущено железнодорожное сообщение — добавляет Чабан.