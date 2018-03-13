Учимся быстро: все о блокчейн и криптовалютах за 1 день

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Популяризация технологии блокчейн все чаще встает во главе обсуждений. Для человека, который ранее не сталкивался с этим понятием, возможности уяснить суть разговора крайне ограничены. Для этого необходимо обладать определенным набором знаний, который позволит поддержать беседу. Исходя из этого, возникает вопрос о том, можно ли за довольно сжатый период времени усвоить необходимое количество информации. Если в вашем распоряжении, скажем, всего 1 день, вы не сможете постигнуть все тайны блокчейн, однако снять срез и уловить суть - вполне реально.

Ищем информацию

Поиск информации в интернете должен быть ограничен определенными правилами. Они заключаются в игнорировании сложной технической информации, которая не позволит получить столь необходимый фундамент знаний. Он станет каркасом, на который слой за слоем будут наращиваться новые данные. Среди форматов, которые предпочтительно оставить на период более глубокого ознакомления с темой, выделяются следующие:

материалы рекламного характера;

аналитические статьи;

интервью с экспертами;

диссертации и прочие научные работы.

Внимание должно быть обращено преимущественно на материалы учебного характера. Именно в них содержится выжимка основ, усвоение которых можно стать прочным фундаментом для дальнейшего изучения темы. Можно привести в пример пару ресурсов, которые обладают таким объёмом данных, например: BitCryptoNews, ForkLog, Bitnovosti.

Зачем нужен блокчейн

В основе блокчейн новый принцип обработки, хранения и выдачи информации. В переводе с английского, «блокчейн» представляет собой «цепочку блоков». В них хранится информация, которая компонуется после сложной обработки. Поскольку блокчейн находится в компьютерах пользователей системы, информация получает максимальную степень защиты. Так, даже при взломе данных одного компьютера, злоумышленник не сможет изменить информацию блокчейна на других.

Среди сфер, которые сегодня уже активно используют блокчейн для обеспечения своих внутренних ресурсов, можно отметить следующие:

финансовая отрасль;

логистика и менеджмент;

составление и хранение документации, а также множество других сфер.

Объективно, возможности блокчейн не имеют границ. Технология сможет привнести необходимые позитивные изменения для работы во всех ныне известных областях.

Криптовалюта: от основы понятия к разнообразию

Криптовалютой принято называть новый финансовый инструмент, который представляет собой цифровые деньги, созданные на основе блокчейн. Помимо возможности осуществлять оплату внутри проектов, криптовалюта (токены) также может обладать другими свойствами.

Первопроходцем в этой области стал биткойн. Его феномен стал вдохновением для более чем 1500 проектов, среди которых достигнуть настоящего успеха смогли лишь немногие (порядка 20 проектов могут с чистым сердцем быть названы ликвидными).

Если первые криптовалюты могли быть использованы исключительно в качестве платежного инструмента, то их последователи смогли привнести в область куда больше возможностей. Так, в отличие от биткойна (криптовалюта первого поколения), эфириум (криптовалюта второго поколения) может предоставить пользователям возможность создания собственных децентрализованных приложений на ее основе. К криптовалютам и специализированным областям, работа в которых с их появлением стала гораздо проще, можно отнести следующие:

переводы между банковскими организациями на самых выгодных условиях (Stellar);

полный перечень возможностей развлекательного сектора (FunFair);

реализация работы в рамках децентрализованных бирж (Populous);

создание будущего взаимодействия в области интернета вещей (IOTA);

эффективное хранение информации (Filecoin).

Представленный список, в его полном изложении, куда более длинный.

Пара слов об ICO

Когда рождается идея, она требует развития, которое, в большинстве случаев, упирается в деньги. Для того чтобы команды проектов получали возможность финансирования, на их защиту было поставлено ICO (первичное размещение монет). Данный процесс позволяет показать инвесторам идею, дабы завлечь их внимание с целью получения инвестиций. Взамен инвесторы получают монеты проекта, которые, в зависимости от особенностей их свойств, могут быть использованы для извлечения профита. Для инвесторов создаются множество трекеров и рейтингов, которые позволяют первично узнать о перспективности проекта.

Поговорим о регуляции: позиция правительства

Поскольку криптовалюты являются новым финансовым инструментом, они еще не успели получить должную регуляцию на правительственном уровне. Отношения стран к данной области разнятся между собой. Так, если Япония успела легализовать криптовалюту, то Китай не спешит принимать позитивные возможности этого инструмента.

Говоря о России, у правительства нет четкой позиции относительно возможностей применения криптовалют, однако работа по ее формированию находится в активной стадии.