Опубликован долгожданный прогноз криптовалют

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Компания BitTelelgraf INC, специализация которой — анализ криптовалютного рынка, опубликовала рейтинг самых перспективных цифровых проектов на 2018-2019 гг. Этот рейтинг ожидался игроками рынка, ведь BT INC в старте прошлого года дала успешный прогноз касательно развития цифровых валют ETH, Monero и DASH. За год эти криптовалюты прибавили в 100-1000х раз.

Актуальный рейтинг BitTelelgraf INC составлялся при учете биржевых колебаний и положения дел на криптовалютном рынке. Тройка лидеров на 2018 год по данным экспертов, следующая:

Epc Coin (http://epccoin.org/). Представляет собой основанную на криптографии электронную денежную систему. Это своего рода цифровая наличность, которую можно использовать для совершения платежа или любых денежных транзакций во всем мире. Разработку EPC Coin осуществили специально для онлайн-игр и развлечений.

Tkeycoin DAO (https://tkeycoin.com/). Представляет собой международную децентрализованную платформу. В проект входят денежная система, маркетплейс и основа для разработчиков. Криптовалютой Tkeycoin можно будет платить с телефона даже в оффлайн-магазинах.

Crowd Machine (https://www.crowdmachine.com/). Это платформа, чье предназначение сводится к созданию децентрализованных приложений. В вычислительные мощности проекта может с помощью своего устройства внести посильный вклад пользователь. За это ему полагается вознаграждение от токенов проекта.

Стоит добавить, что специалистами BitTelelgraf INC рассматривались проекты с неограниченным рынком и без привязанности к капиталу. Под данные критерии больше всего подошли децентрализованные платформы имеющие сложные высокотехнологические решения, которые могут использоваться практически во всех сферах деятельности.