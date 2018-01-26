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Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный

Пятница, 26 Января 2018 08:21
Moody&#039;s улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный Фото из открытых источников

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне "Вa1", говорится в сообщении агентства.

 

Как отмечается в пресс-релизе, долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга РФ были подтверждены на уровне "Вa1", сообщает ТАСС.

 

Причинами для изменения российского рейтинга стали, в частности, "рост доказательств институциональной силы", а также "увеличенная экономическая и фискальная устойчивость", отмечается в сообщении.

 

"Макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени, и были проведены корректировки фискальной политики правительства", - говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

 

Moody's также повысило потолок странового рейтинга валютных обязательств до "Baa3/P-3" с "Ba1/NP" и потолок рейтинга долгов и депозитов в национальной валюте до "Baa2" с "Baa3". При этом потолок странового рейтинга депозитов в иностранной валюте был сохранен на уровне "Ba2/NP".

 

Как отмечает агентство, среднесрочная макроэкономическая перспектива России также лучше, чем прогнозировалось год назад, когда Moody's изменило прогноз рейтинга на стабильный с отрицательного.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги рейтинг

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