Сергей Цикалюк выступил на Гайдаровском форуме

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Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк принял участие в экспертной дискуссии Гайдаровского форума, посвященной практике вовлечения персонала в достижение амбициозных целей организации.

В ходе дискуссии участники отметили, что вовлеченность сотрудников составляет порядка 60% резерва роста компании, поэтому для быстрого развития бизнеса очень важно, чтобы они были мотивированы на достижение целей. Представители бизнеса и научного сообщества обсудили методы и техники, которые применяют российские и зарубежные компании для повышения вовлеченности сотрудников, а также обозначили преграды, с которыми они сталкиваются при реализации таких программ.

Сергей Цикалюк в рамках дискуссии рассказал о принципах работы с персоналом и управлении вовлеченностью в компании ВСК, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

«Амбициозные цели, вовлеченность всего коллектива от акционера до рядового сотрудника в процесс разработки и принятия решений в компании и персональная ответственность каждого участника процесса за достижение поставленных целей позволяют компаниям добиваться больших успехов», – уверен Сергей Цикалюк.

Среди практик, помогающих повысить вовлеченность менеджмента в ВСК, он отметил ротацию директоров филиалов.

«В течение пяти лет руководители могут по несколько раз менять свою дислокацию, переезжая из региона в регион, привнося тем самым свой опыт в работу разных филиалов. Например, в Екатеринбурге сейчас директор из Тамбова, в Сочи директор из Читы, в Новосибирске – из Адыгеи. Некоторые из них становятся топ-менеджерами центрального офиса», – рассказал он.

Также ВСК уделяет большое внимание корпоративной культуре и обучению кадров. В практике компании есть множество примеров, когда рядовые сотрудники «вырастали» в руководителей высшего звена, и это тоже является мотивацией для сотрудников компании, отметил он.