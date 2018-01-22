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Биткойн: начало конца или затишье перед взлетом?

Понедельник, 22 Января 2018 11:45
Биткойн: начало конца или затишье перед взлетом? Фото из открытых источников

Купить биткойн в брокерской компании NordFX можно сейчас меньше, чем за 100 долларов!

 

2017 год стал звездным для криптовалют в целом и для биткойна, в частности. Если несколько лет назад он был известен лишь узкому кругу специалистов по венчурным инвестициям, в прошедшем году биткойн крепко завладел умами широкой общественности. Демонстрируя умопомрачительный двадцатикратный рост с 1.000 до 20.000 долларов, биткойн, как магнит, притягивал к себе как профессиональных инвесторов, так и жаждущих моментального богатства обывателей. Однако последний месяц 2017 года внес в мечты обитателей криптобирж свои коррективы.

 

Ход событий наглядно показал, что пытаться заработать, лишь покупая криптовалюту в ожидании ее дальнейшего роста, занятие чрезвычайно рискованное. Всего за одну неделю курс биткойна «просел» на 45%.

 

 Многие аналитики давно ожидали падения биткойна, поскольку курсовые колебания свойственны любой, пусть даже и цифровой валюте. И вот, после того, как две чикагских биржи – опционная и товарная – запустили торговлю фьючерсами на биткойн, его цена резко пошла вниз, вызвав панику среди мелких вкладчиков, которые начали избавляться от этой криптовалюты. Однако, ведущий аналитик брокерской компании NordFX Джон Гордон (John Gordon) считает, что инвесторы окончательно не уйдут с рынка криптовалют, поскольку ни один другой финансовый рынок – ни Форекс, ни рынок акций – не в состоянии предложить варианты для вложения капитала с доходностью в тысячи процентов. Скорее, произойдет внутреннее перераспределение и переток средств инвесторов от биткойна и других топовых криптомонет – эфириума или лайткойна – в другие, «молодые» цифровые валюты, которые только появились на биржах. 

 

 Давая прогнозы по биткойну на 2018 год, аналитики разделились на два лагеря – пессимистов и оптимистов.

 

 К числу пессимистов, рисующих для биткойна самые мрачные перспективы, можно, в частности, отнести эксперта по макроэкономике Питера Чира (Peter Tchir) и генерального директора FunFair Technologies Джеза Сана (Jez San), которые считают, что биткойн оказался сильно переоценен, и теперь его репутация в качестве надежного средства для инвестиций окончательно подпорчена. Более того, по мнению Д.Сана, биткойн устарел и с технической точки зрения. Поэтому будущее принадлежит другим криптовалютам, способным обеспечить более быстрые транзакции со значительно меньшими комиссионными затратами.

 

 Однако, возможно, не все так плохо. И пока мелкие инвесторы в панике избавляются от биткойна, крупные игроки его скупают.

 

 «На биткойн надо смотреть как на обычный биржевой актив, который переживает как взлеты, так и падения, – считает Джон Гордон из NordFX. – Но как только крупные спекулянты начнут вновь двигать эту криптовалюту вверх, она снова станет популярной и среди частных инвесторов. К примеру, если посмотреть на США, то на конец прошлого года биткойном владели только 2% американцев. Зато 19% планировали его покупку, а это увеличение рынка в десять раз!»

 

 Разброс мнений экспертов достаточно большой. Позитивный прогноз говорит, что биткойн в 2018 году может достичь отметки в $50.000 и даже в $100.000. Что же касается негативного прогноза, то здесь называются два ключевых уровня поддержки: первый –  $10.000 – биткойн уже попытался пробить в первой половине января. И если бы эта попытка «медведей» оказалась успешной, можно было бы ожидать его падения до второго уровня – $4.500.

 

 В результате встает вопрос: что делать крипто-трейдерам и инвесторам в ситуации такой неопределенности и чрезвычайно высокой волатильности? Уникальную возможность предоставляет им брокерская компания NordFX – она бесплатно и без залога кредитует сделки клиентов на сумму, превышающую их собственный капитал в 1000 раз! Таким образом, для того, чтобы купить 1 биткойн при его текущей цене, инвестору достаточно иметь на своем счете всего несколько десятков долларов США, что значительно снижает его торговые риски.

 

На сегодня NordFX - единственный брокер, который предоставляет для операций с тремя наиболее популярными криптовалютами – биткойном, лайткойном и эфириумом – кредитное плечо такого размера. Причем кредитуются как сделки, предполагающие рост криптовалют, так и их падение. Что же касается открытия торгового счета, то это делается по интернету и занимает всего несколько минут. 

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Новости Биткойн

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