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Времена, когда Российская Федерация тратила значительные средства на закупку сахара зарубежного производства, уже в стремительно отдаляющемся прошлом — теперь Россия сама производит сахар в объеме, который позволяет нашей стране быть серьезным экспортером этого продукта.

По данным информационного портала argumenti.ru, полученным из Федеральной таможенной службы, по итогам 2017-го года Россия экспортировала пятьсот с лишним тысяч тонн свекловичного сахара. То есть, речь идет об объеме экспорта, который примерно в пять раз превышает показатель 2016-го года.

Экспортированный из России сахар пополнил бюджет нашей страны двумя сотнями миллионов долларов. Это, как отмечают компетентные эксперты, более, чем внушительная сумма, которая вполне сопоставима с отдельными статьями трат из оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки.

Американцы, в частности, планируют потратить 200 млн долларов на постройку и обустройство авиационных баз в Европе. А Россия, тем временем, продает сахар и укрепляет свое экономическое могущество, умело балансируя доходы от экспорта и расходы на оборонные нужды.