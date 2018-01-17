Криптовалюта Tkeycoin будет расти в цене до выхода на ICO

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В 2018-м году криптовалютный рынок должен достичь нового уровня своего развития. Высокая эффективность системы блокчейн уже получила заслуженное признание со стороны таких крупных финансовых игроков, как JP Morgan. Сейчас, по сообщениям Сoinmarketcap, общая капитализация криптовалют в мире превысила показатель в 699 млрд. американских долларов.

Амбициозный криптовалютный проект Tkeycoin в прошлом году на этапе private placement продемонстрировал существенный рост с $0,059 до $0,574 за один токен TCD. За четвертый квартал 2017-го года общий рост этой криптовалюты достиг показателя в 974%.

Специалисты полагают, что еще до выхода на ICO цену Tkeycoin ждет рост. Его они связывают, как с ограниченностью самих токенов TCD, так и с популярностью проекта Tkeycoin. Учитывая результаты 2017-го года, рост TCD к выходу на ICO составит 0,79 доллара США за один токен. На раннем этапе инвесторам по-прежнему будет доступен бонус в 40%, но с приближением к размещению на ICO размер бонусной ставки будет понижаться.

Любопытно, что планируемая общая эмиссия токенов TCD составляет 80 млн. токенов. Каждый из нераспределенных токенов TCD будет уничтожен. В момент запуска crowdsale курс TCD привяжут к курсу доллара США.