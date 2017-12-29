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В Магадане сформирована оптимальная среда для бизнеса

Пятница, 29 Декабря 2017 14:45
В Магадане сформирована оптимальная среда для бизнеса Фото из открытых источников

На заседании Госсовета РФ, посвященном развитию дальневосточных территорий, Магаданская область была названа передовой, как создавшая привлекательные инвестиционные условия развития бизнеса на Дальнем Востоке.

 

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный подчеркнул, что Агентство стратегических инициатив подняло рейтинг области на шесть ступеней, по сравнению с прошлым годом. Область реализует 99% требований по соответствию действующих законов и льгот для инвесторов, срок регистрации бизнеса сокращен до пяти рекордных дней. 

 

Вместе с тем, Владимир Печеный считает, что необходимо совершенствовать методику составления рейтинга АСИ. Агентство, по его словам, не берет в расчет те направления, которые являются критически важными именно для ряда регионов Дальнего Востока и Магаданской области в частности. Проводится работа по упрощению получения разрешений на строительство, по покрытию расходов на подключение потребителей к электросетям, - но она не учитывается.

 

«Поскольку у нас хозяйствующих субъектов по определению меньше, чем где-нибудь в Центральной России, нас оценивают по самой низкой планке», - пояснил Владимир Печеный.

 

В случае изменения критериев АСИ уже в 2018 году Магаданская область войдет в топ-30 субъектов страны о привлекательности инвестиционного климата, - уверен губернатор.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Новости бизнес

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