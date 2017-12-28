В России могут ввести налог на майнинг

В Министерстве финансов РФ выступили с предложением ввести налог на майнинг.
Замминистра финансов Алексей Моисеев предложил приравнять майнинг (добычу криптовалюты) к предпринимательской деятельности.
Если данная инициатива будет поддержана, в России могут начать взимать налог на майнинг, как на предпринимательскую деятельность.
Моисеев рассказал, что в самом законопроекте прямых указаний на порядок налогообложения майнинга нет, поэтому, здесь будут действовать нормы действующего налогового законодательства.
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