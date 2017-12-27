В России могут ограничить объем одного ICO 1 миллиардом рублей

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В Министерстве финансов России предложили ограничить размер привлечения средств через ICO (Initial Coin Offering - выпуск токенов для привлечения инвестиций) суммой в 1 миллиард рублей.

Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Максимум через ICO можно будет привлечь 1 млрд рублей. Один неквалифицированный инвестор сможет вложить максимум 50 тысяч рублей. По квалифицированным ограничений не будет", - рассказал Моисеев.

По его словам, такие нормы прописаны в законопроекте о регулировании криптовалют в России, который будет представлен 28 декабря.