В России могут ограничить объем одного ICO 1 миллиардом рублей

В Министерстве финансов России предложили ограничить размер привлечения средств через ICO (Initial Coin Offering - выпуск токенов для привлечения инвестиций) суммой в 1 миллиард рублей.
Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Максимум через ICO можно будет привлечь 1 млрд рублей. Один неквалифицированный инвестор сможет вложить максимум 50 тысяч рублей. По квалифицированным ограничений не будет", - рассказал Моисеев.
По его словам, такие нормы прописаны в законопроекте о регулировании криптовалют в России, который будет представлен 28 декабря.
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