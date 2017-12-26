В Минфине России не ожидают выхода иноинвесторов из суверенных российских бондов

В Минфине России сообщили, что не ожидают выхода иностранных инвесторов из суверенных российских бондов, даже если произойдет ужесточение антироссийских санкций.
Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
"Мы думаем, что какого-то быстрого выхода иностранных инвесторов, если вдруг такие санкции будут введены, или даже выхода вообще из российских финансовых инструментов не будет", - сказал он.
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