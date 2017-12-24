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GorodRabot не сомневается, что биткоин умрет

Пятница, 22 Декабря 2017 16:11
GorodRabot не сомневается, что биткоин умрет Фото из открытых источников

IT-инвестор и сооснователь GorodRabot.ru (https://gorodrabot.ru/) Федор Голубев выражает уверенность в том, что Биткоин представляет собой мыльный пузырь, который обязательно лопнет. Он приводит десять доводов, почему не стоит вкладываться в эту криптовалюту.

 

1. Контроль государства. Сейчас Биткоин представляет из себя децентрализованную платежную систему, но со временем он будет вынужден подчиниться государству. Контроль более 50% даст контроль над всей системой. В ГД РФ уже обсуждается возможность налогообложения криптоплатежей, а в будущем могут ввести административную или уголовную ответственность за использование криптовалют.

 

2. Невозвратность платежа. В системе Биткоин возврат средств невозможен даже при привлечении суда. Именно поэтому Вы постоянно рискуете своими деньгами — вирусы и взломы выступают реальными рисками.

 

3. Неудобный кошелек. У Биткоин низкая пропускная способность. Более того, при установке кошелька себе на ПК Вы столкнетесь с тем, что Вам придется скачать себе всю историю транзакций в системе. А это 150 Гб.

 

4. Выход из оборота. Если Вы потеряете пароль от кошелька, можете сразу забыть о своих деньгах.

 

5. Новые криптовалюты. На рынке появилось много новых криптовалют. Биткоин тоже раскололся на несколько ветвей. Более того прогнозируют рождение интернет-денег, не основанных на криптографических методах.

 

6. Высокая волатильность. За сутки стоимость биткоина может взлететь или просесть на 10 %. Именно поэтому для оплаты товаров он фактически не подходит.

 

7. Большая комиссия. Биткоин продвигается в рамках идеи отказа от посредников на проценте, но система берет комиссию за каждый платеж.

 

8. Криминализация. Преступникам Биткоин нравится. Неслучайно, прошлым летом в Даркнете за похищенную топ-модель требовали именно эту криптовалюту.

 

9. Неэкологичность. На создание всего одного биткоина уходит порядка 14000 кВт/ч. И это при том, что два миллиарда человек в мире не имеют постоянного доступа к источникам энергии.

 

10. Проблемы с обналичиванием. На территории РФ пока законного способа обналичить криптовалюту нет. Нахождение в «серой зоне» грозит Вам вниманием со стороны налоговиков и правоохранителей.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Новости биткоин

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