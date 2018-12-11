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Чего ожидать от крипторынка в 2019 году

Вторник, 11 Декабря 2018 12:50
Чего ожидать от крипторынка в 2019 году Фото из открытых источников

Криптоиндустрия стала одним из наиболее развивающихся направлений в финансовой сфере в XXI веке. Однако, если 2017 год стал моментом резкого подъема криптовалюты к вершинам популярности, то год текущий, наоборот, привел к ожидаемому спаду. Теперь же участников кропторынка интересует единственный вопрос: чего же ожидать от электронной валюты в следующем 2019 году. И, как сообщает spb.aif.ru, игрокам на рынке криптовалют стоит ожидать трех главных изменений в будущем.

 

Первое из таких изменений затронет проблемы с блокчейном. Это технология при всей своей перспективности имеет множество проблем, которые не позволяют крипторынку раскрыться в полную свою мощь. К ним можно отнести низкую скорость транзакций, низкие возможности масштабирования, а также обычные сбои, которыми могут воспользоваться мошенники. 

 

Именно на исправление этих и некоторых других проблем должны, в первую очередь, обратить внимание участники крипторынка. Конечно же, не стоит надеяться на то, что все недочеты будут исправлены в один момент, как по мановению волшебной палочки. Но именно на них будут обращать внимание, а значит можно ожидать и немалых инвестиций на наиболее качественные проекты, направленные на устранение текущих проблем.

 

Еще одним значительным трендом грядущего года может оказаться токенизация активов. Если раньше для продажи недвижимости или других дорогостоящих вещей могли понадобиться месяцы, а может даже и годы, то с распространением токенизации, можно ожидать значительного ускорения этого процесса. То есть, как утверждают отдельные эксперты, такой вариант продажи собственного имущества даст возможность торговать своими активами, как акциями, а вместе с тем и практически мгновенно получать прибыль от сделки.

 

Это приведет к дополнительному притоку инвестиций. Ведь новая ниша даст возможность активно и качественно вести бизнес. Ну а благодаря очередному финансовому притоку можно ожидать и очередного бума на крипторынке.

 

Ну и наконец последним трендом предстоящего года на рынке криптовалют должно стать большее его распространение. Как известно, несомненным плюсом крипторынка является защита персональных данных и информации о пользователях. Однако, как уверяют эксперты, об этом приятном бонусе использования криптовалюты знают далеко не многие. Именно поэтому в 2019 году с этим и множеством других преимуществ будут знакомить «непосвященных» для большего распространения криптовалюты.

 

Так или иначе, криптоиндустрия все больше проникает в повседневную жизнь жителей всех стран и ее распространение – лишь вопрос времени. Эксперты уверены, что 2019 год как раз и должен стать переломным моментом. Это приведет к очередному рывку криптовалюты к вершинам финансовых рынков, а заодно и даст ему закрепиться на вновь выигранных позициях.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Финансы   Теги Новости криптовалюта
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