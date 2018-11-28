Яндекс нарисовал историю биткойна

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Аналитики Яндекса изучили данные поиска и других сервисов компании и проследили, как менялся интерес россиян к биткойну с момента его появления, как протекала прошлогодняя криптовалютная лихорадка и что спрашивали про биткойн на пике хайпа. Вот некоторые выводы из этого исследования.

Что сейчас с интересом к биткойну

В последние пару недель в поиске Яндекса дважды взлетал интерес к биткойну — оба раза в моменты прохождения ценовых рубежей. Первый всплеск случился 15 ноября, после того как курс биткойна опустился ниже 6 000 долларов и достиг годового минимума (по времени это событие совпало с очередным «форком» в системе, что, возможно, усилило всплеск интереса). Второй — 19 ноября, после прохождения отметки в 5 000. В последние дни интерес к валюте остаётся немного повышенным, видимо, потому что её стоимость продолжает снижаться. Эти всплески стали первыми с начала года: после февральского падения ниже 6 000 долларов с биткойном не происходило ничего такого, что вызвало бы новую волну поискового интереса.

Общая доля запросов про биткойн от всех запросов к Яндексу упала даже сильнее, чем стоимость валюты. По сравнению с пиковыми значениями декабря стоимость биткойна снизилась в пять раз, а количество запросов про него — на порядок. В последнее время оно держится на уровне мая 2017-го, то есть вернулось примерно к тому состоянию, которое наблюдалось перед бумом.

Когда начался бум и когда был пик интереса

Началом криптовалютного бума можно считать май 2017 года, на это указывают несколько косвенных признаков: именно в этом месяце резко выросло число сообщений с упоминанием биткойна на Яндекс.Новостях; вслед за ним — впервые с 2014 года — начала заметно расти доля запросов про биткойн; одновременно с этим взлетел спрос на видеокарты на Яндекс.Маркете.

Своего пика интерес к биткойну достиг в декабре прошлого года, когда стоимость валюты была максимальной. В это время из тысячи запросов к Яндексу как минимум два были про биткойн, а про его курс спрашивали даже чаще, чем про курс доллара. Вообще, всплески интереса зачастую были связаны с прохождением круглых значений долларовой стоимости. Самый резкий из них произошёл 13 августа, когда цена криптовалюты превысила 4000-долларовую отметку, — в этот день про биткойн спрашивали втрое больше, чем накануне.

О чём именно спрашивали

В основном о курсе и о том, что вообще такое биткойн. В декабре 2017-го, на пике поискового интереса, общая доля запросов вроде [биткойн сколько стоит] и [что такое биткойн простыми словами] превышала половину всех запросов про биткойн.

Но это, конечно, не всё, что искали пользователи. Их интересовали и другие, более узкие, темы, причём в разное время разные. Например, в конце весны — начале лета 2017 года люди активно интересовались, действительно ли можно заработать на майнинге, — об этом говорит всплеск числа запросов со словом актуальность: [биткоин ферма актуальность на 2017 год], [майнинг биткойнов на видеокартах актуальность] и т. п. Чтобы лучше увидеть, как менялась повестка, аналитики Яндекса разделили новейшую историю биткойна на пять периодов и нашли для каждого из них топ-5 популярных характерных слов. (Метод выделения периодов и составления топов описан в полной версии исследования.)

Когда россияне заинтересовались биткойном

Единичные запросы про биткойн начали поступать уже в 2009 году — в то время, когда криптовалюта обсуждалась лишь в узком кругу подписчиков криптографической рассылки, где появлялись сообщения создателя биткойна Сатоши Накамото. Стабильный поток запросов про валюту становится заметен в середине 2010 года: судя по данным поиска, на новый уровень интерес россиян к биткойну вышел, когда в июле, после очередного обновления протокола, новости о криптовалюте попали на сайт Slashdot.