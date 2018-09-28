Составление рейтинга ICO – отличный инструмент для участников блокчейн-индустрии

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Участники блокчейн-индустрии получили отличный инструмент для оценки эффективности стартапов, выходящих на ICO. В рунете запущен сайт rating-ico.com, на котором представлена максимально полная информация о проекте, основанная на мнении экспертов.

Сегодня блокчейн-индустрия переживает настоящий бум. Появляется масса новых компаний, использующих блокчейн-технологии, криптовалюты внедряют различные организации и банки, блокчейн также начали повсеместно применять государственные учреждения, частные компании. Инвесторы заинтересованы вложить средства в новые развивающиеся рынки, поскольку это сулит их высокую окупаемость за короткий период времени. В связи с этим требуется эффективный анализ всех стартапов, чтобы исключить инвестиции в недобросовестные и мошеннические проекты, появляющиеся на рынке в числе прочих.

Рейтинг ICO составляется на основе мнений аналитиков, технических экспертов, разработчиков блокчейн-технологий и профессиональных инвесторов о каждом новом первичном размещении монет. Используются как положительные, так и отрицательные факты, сформированные в удобные блоки. Вся информация доступна любому пользователю сайта, а также при наличии у него сведений об ICO, криптовалюте или бирже он может предложить их к обсуждению в сообществе, если это может повлиять на рейтинг стартапа. Пользователи, активно предоставляющие достоверную информацию для проекта, будут регулярно поощряться вознаграждением в криптовалюте.

На своем портале рейтинг ICO (https://rating-ico.com) представляет децентрализованное мнение всех участников рынка, даже если они находятся по разные стороны баррикад. Корректная экспертная оценка позволит сделать инвестиции в ICO более эффективными и безопасными.