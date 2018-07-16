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Самые популярные криптовалюты

Понедельник, 16 Июля 2018 16:18
Самые популярные криптовалюты Фото из открытых источников

С момента появления биткоина в 2009 году, криптовалюта начала заполонить собой умы людей. Вместе с тем появились и альтернативные варианты цифровых денег, количество которых с каждым годом все более возрастало. И чем больше экономические эксперты говорили о несостоятельности новой валюты, тем сильнее она укреплялась на рынке. Сейчас существуют уже десятки криптовалют. Однако стоит рассмотреть наиболее популярные и востребованные среди пользователей цифровые деньги.

 

Bitcoin

 

Наверное, сейчас в мире уже не осталось человека, который не слышал ничего о Bitcoin, но не упомянуть о нем в криптовалютном топе невозможно. Ведь эти цифровые деньги основали само понятие «криптовалюта», после чего заставили человечество окунуться в мир наращивания цифрового капитала. Это произошло в далеком 2009 году, когда человек по имени Сатоши Накамото создал блокчейн для Bitcoin и совершил там первый денежный платеж.

 

Основной мыслью при создании Bitcoin являлось создание децентрализованных цифровых денег, непривязанных ни к одной из популярных валют. К тому же, все платежи были защищены от неправомерных махинаций. Такие плюсы Bitcoin привели к его быстрому распространению в мире. Сейчас капитал этой криптовалюты достигает 200 млрд долларов и является одним из главных факторов в ценообразовании других цифровых денег.

 

Tether

 

Как ясно из названия (в переводе с английского, Tether – привязывать, ограничивать), эта криптовалюта значительно отличается от вышеупомянутого Bitcoin. На самом деле, Tether является неким гибридом цифровых и фиатных денег. Этот представитель криптоэкономики имеет непосредственную зависимость от одной из государственных валют. Чаще всего, от американского доллара, который сейчас является резервной валютой мира. Кроме того, сейчас активно распространяется Tether, привязанный к евро.

 

Суть его работы заключается в том, чтобы максимально быстро проводить транзакции. В случае с другими криптовалютами на это потребуется некоторое количество времени. Tether не является успешной инвестицией. Это лишь средство, которым, чаще всего, пользуются трейдеры. Больше о криптовалюте Tether можно узнать на CryptoTraderPros.

 

Dash

 

Dash является еще одной цифровой валютой, которая была высоко оценена пользователями. Ее основной особенностью можно назвать очень высокую безопасность и анонимность, совершаемых платежей. Появилась она еще в 2012 году, когда ее создатель Эван Даффилд предложил внести изменение в протокол Bitcoin. Его предложение осталось неуслышанным, а потому Эван взялся за создание собственной криптовалюты, что вылилось, в конечном итоге, в ту самую Dash.

 

IOTA

 

Последней криптовалютой, о которой хотелось бы упомянуть, является IOTA. За свой проект разработчики взялись еще в 2015 году. Однако, запуск IOTA произошел только в 2017. И этого времени хватило для того, чтобы пользователи оценили по достоинству его удобство. Основным ее плюсом считается отсутствие комиссии. Это объясняется тем, что все операции проводятся за счет узлов сети.

Яндекс.Дзен

Корниенко Дмитрий Опубликовано в Финансы   Теги криптовалюта Экономика
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