Эксперты узнали, как сберечь деньги в случае кризиса

Эксперты JPMorgan Chase изучили глобальные спады в мировой экономике и узнали, как защитить собственные финансы от гипотетического кризиса, который всегда маячит где-то на горизонте. Результатам соответствующего исследования посвящен специальный материал, опубликованный аналитическим агентством Bloomberg.
В случае начала нового финансового кризиса следует первым делом избавляться от валют развивающихся государств — советуют аналитики, отмечая, что такие валюты обесцениваются в среднем на семнадцать процентов, если анализировать их стоимость по итогам двухлетнего спада, следующего за кризисом.
Лучшими валютами для хранения сбережений в условиях кризиса были названы швейцарские франки, японские иены, а также сингапурские и американские доллары. Оптимальным вариантом, при этом, является иена, так как она представляет собой самый доступный вариант финансового страхования.
Рассуждая о вариантах сохранения средств в условиях кризиса, эксперты JPMorgan Chase говорят, что опасаться из-за возможного начала нового мирового финансового кризиса пока что рановато — некоторые риски провоцируются торговой войной между США и Европой, но в целом ситуация далека от кризисной.
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