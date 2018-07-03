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Микаил Шишханов помогает выжить Бинбанку

Вторник, 03 Июля 2018 12:13
Микаил Шишханов помогает выжить Бинбанку Фото из открытых источников

Основатель и еще совсем недавно глава Бинбанка Микаил Шишханов намерен и впредь поддерживать свое детище — пишет "Российская Газета", отмечая, что конкретные объемы поддержки будут регулироваться оценкой актуальной рыночной стоимости уже переданных активов.

 

"Те деньги, о которых речь шла год назад — теперь уже совсем другие деньги", — поясняет Михаил Шишханов, разработавший стратегию по оздоровлению, благодаря которой санацию "Бинбанка" удалось провести раньше намеченного срока (регулятор отводил на соответствующую процедуру восемь месяцев, но она в итоге заняла лишь пять месяцев).

 

Столь впечатляющих результатов удалось достичь благодаря качественному сотрудничеству, существующему между представителями финансового регулятора и экс-администрацией, возглавляемой Шишхановым.

 

В этом свете не вызывает удивления тот факт, что процесс санации Бинбанка был признан авторитетными экспертами одним из самых эффективных в своем роде. И речь идет не только о российском, но и об общемировом опыте.

 

Центральный банк Российской Федерации потратил на оздоровление кредитной организации всего пятьдесят миллиардов рублей — звучит солидно, но на самом деле это весьма скромная сумма, как для процесса такого масштаба.

 

Например, для того, чтобы провести докапитализацию ФК "Открытие", пришлось потратить более чем четыреста пятьдесят миллиардов рублей.

 

Комментируя санацию Бинбанка, специалисты говорят, что успех был достигнут во многом благодаря уникальной стратегии Шишханова. Который, в частности, привлекал для оздоровления банка собственные активы, неподконтрольные банку.

 

Это, в частности, активы "А101 девелопмент" и "Интеко", а также акции ряда промышленных предприятий. Общая стоимость привлеченных Шишхановым средств составила семьдесят миллиардов рублей.

 

Плюс, в рамках списания субординированных обязательств, основатель Бинбанка отказался от своих депозитов. А это двести двадцать шесть с лишним миллионов долларов. Решившись на такой шаг, Шишханов создал отличный пример для других крупных акционеров банка, которые потратили на оздоровление нераспределенную прибыль, то есть, семнадцать с половиной миллиардов рублей, плюс эмиссионный доход в объеме двадцати пяти миллиардов рублей.

 

К настоящему времени Бинбанк (с новыми владельцами и измененным составом управления) является одной из крупнейших финансовых организаций Российской Федерации по объему активов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Финансы   Теги Новости Банки
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