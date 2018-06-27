Эксперт предсказал появление в России лимитов на расчеты наличными

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Если вы предпочитаете хранить деньги в складируемых под кроватью чемоданах, то прогноз, озвученный руководителем "Русфинанс банка" Сергеем Озеровым, вас, вероятно, не обрадует. Эксперт говорит, что в России рано или поздно будут введены ограничения на расчеты, осуществляемые наличными деньгами.

"Такая мера обсуждалась еще несколько лет назад, но соответствующая законодательная инициатива не нашла поддержки. Но это вопрос времени, потому что если посмотреть на европейские страны, то там уже давно есть такие лимиты. В Италии, например, у вас не получится использовать наличные деньги при покупке чего-то дороже одной тысячи евро", — говорит Озеров.

Россияне, при этом, пока что совсем не готовы отказываться от наличных денег, так что властям следует действовать с максимальной осторожностью, принимая какие-то законы, связанные с ограничением наличных платежей.

"Да, мы наблюдаем рост популярности безналичных платежей, но он пока что недостаточный. То есть, на конец 2017-го года — это что-то около тридцати восьми процентов. Неплохо, но пока этот показатель не будет на уровне пятидесяти процентов, думать о лимитах для наличных платежей рано", — добавляет эксперт.