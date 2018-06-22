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Аналитики ФинЭкспертизы составили рейтинг российских регионов по доходам от штрафов за нарушение ПДД

Пятница, 22 Июня 2018 16:21
Аналитики ФинЭкспертизы составили рейтинг российских регионов по доходам от штрафов за нарушение ПДД Фото из открытых источников

Аналитическая служба международной сети ФинЭкспериза подготовила исследование, позволяющее оценить доходы субъектов РФ от денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения. В ходе исследования были проанализированы данные Росстата, Федерального казначейства России, а также сведения с официальных сайтов правительств Москвы и Челябинской области ввиду отсутствия информации по этим регионам в данных Казначейства.

 

Целью исследования стала выработка конкретных практических рекомендаций для водителей, планирующих свой маршрут внутри страны, с точки зрения оценки  рисков дополнительных расходов, связанных со штрафами ГИБДД, при проезде через различные российские регионы. 

 

Как известно, в настоящее время штрафы за нарушение ПДД полностью поступают в бюджет соответствующего субъекта Федерации, что резко повышает заинтересованность  региональных властей в увеличении сборов с автомобилистов.

 

Всего в 2017 году в бюджеты регионов РФ поступило денежных средств почти на 70 млрд. рублей. Аналитики ФинЭксперизы составили рейтинги российских регионов по абсолютным значениям денежных средств, поступивших в бюджеты субъектов Федерации, по доле доходов от штрафов в региональных бюджетах и по среднему размеру штрафа на одного жителя.

 

Лидерами по поступлениям стали бюджеты Москвы (16,6 млрд. рублей), Республики Татарстан (3 млрд. руб.), Московской области (2,88 млрд. руб.) и г. Санкт-Петербурга (2,2 млрд. руб.). Более одного миллиарда рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения пополнили пятнадцать региональных бюджетов.

 

Меньше всего доходов принесли штрафы за нарушение ПДД бюджетам Республики Ингушетия (всего 455  тыс. рублей), Республики Саха (Якутия) (1 438 тыс. рублей) и Ярославской области (3 835 тыс. рублей).

 

Что касается доли штрафов в общем бюджете субъекта Федерации, то картина в верхней части рейтинга меняется. В среднем по России этот показатель составляет 0,56%. В десяти регионах России доля доходов бюджета от штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения превышает 1%. С большим отрывом лидирует бюджет Республики Калмыкия, в котором эта величина составляет 2,41 %. Далее идут Костромская, Курганская и Волгоградская области с 1,27%, 1,21% и 1,19% от всех доходов бюджета соответственно.

 

Внизу рейтинга фигурируют те же аутсайдеры по сбору штрафов: Республика Саха (Якутия), всего 0,0006%, Республике Ингушетия - 0,0016%.

 

Интерес представляет и оценка суммы штрафа в пересчете на одного жителя. В среднем по стране в 2017 году эта сумма составила 474 рубля, среди лидеров --  Республика Калмыкия (1 396,19 руб./чел.), Москва (1361 руб.чел.), Республика Татарстан (783,56 руб./чел.), Курганская область (727,12 руб./чел.), Костромская область (709,12 руб./чел.) и Республика Алтай (701,86 руб./чел.)

 

Замыкают список Республика Ингушетия (всего 98 копеек), Тюменская область (1,29 рубля), Республика Саха (Якутия) (1,5 рубля) и Ярославская область (3,01 рубля).

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Новости штраф
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