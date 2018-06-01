Юрий Дудь рассекретил свою зарплату на Sports.ru

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Самый популярный в российском сегменте Интернета интервьюер Юрий Дудь, совмещающий работу над шоу "вДудь" с деятельностью на посту главного редактора спортивного портала Sports.ru, ответил на вопрос, который он обычно задает гостям своего YouTube-проекта.

Дудь, как сообщает Федеральное агентство новостей, назвал конкретную сумму, которую он зарабатывает в качестве главреда Sports.ru. Соответствующее заявление блогера стало ответом на вопрос, прозвучавший на конференции "Где деньги?", которую в очередной раз организовала "Медуза".

Отвечая на вопрос "про бабло", Дудь не стал уворачиваться и уходить в пространные планы реальности, а прямо сказал, что в качестве главного редактора популярного спортивного портала он зарабатывает двести двадцать тысяч рублей.

"Раньше я зарабатывал двести тысяч, но недавно зарплату повысили, так что теперь я получаю двести двадцать тысяч", — заявил Юрий Дудь.

Поучаствовав в конференции, Дудь, по данным ФАН, улетел в Германию, чтобы поприсутствовать на концерте Мэрилина Мэнсона. "Деньги — это всего лишь бумага", — бросил Дудь напоследок.