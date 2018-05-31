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Исследование: Сколько стоит безопасность ребенка?

Четверг, 31 Мая 2018 12:46
Исследование: Сколько стоит безопасность ребенка? Фото из открытых источников

В преддверии Дня защиты детей эксперты Avito посчитали, сколько денег придется потратить родителям, чтобы быть уверенными в безопасности своих детей, а также выяснили, жители каких российских городов обеспокоены этой проблемой больше всех.  Подробнее - в материале Planet Today.

 

Эксперты Avito проанализировали «корзину безопасности» для среднестатистической семьи с двумя детьми, в которую вошли видеоняня, автомобильное кресло и детские умные часы с GPS-трекером. Выяснилось, что спрос на эти товары в целом по России вырос на 4,5% по сравнению с I кварталом 2017 года. 

 

Чаще всего в I квартале из «детской корзины» россияне интересовались покупкой видеоняни – на эту подкатегорию приходилось больше половины запросов (56,2%). На втором месте оказались умные часы для детей от 6-7 лет (33,5%), а на третьем – детские автокресла для детей дошкольного возраста (10,3%).

 

Больше всего беспокоятся о безопасности детей жители Саратова – спрос на товары для безопасности вырос в 10 раз (на 863,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На втором месте – Новосибирск (+220,5%), на третьем – Казань (+141,5%). В Москве рост составил всего 8,4%.

 

Сколько стоит безопасность ребенка 

 

Средняя стоимость «детской корзины безопасности» по России за I квартал 2018 года составила 9 836 рублей – это на 0,9% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 

В разрезе городов максимальная стоимость корзины зафиксирована в Воронеже (11 578 руб.), Тюмени (11 224 руб.) и Москве (11 073 руб.). Минимальная средняя цена отмечена в Ульяновске (5 119 руб.) 

 

Заметнее всего снизилась стоимость видеоняни – на 11%, составив 3 919 рублей против 4 405 рублей в прошлом году. Далее следуют детские автокресла: цена за этот период снизилась на 4%, с 4 729 рублей до 4 541 рубля. А умные часы наоборот выросли в цене на 60,6%: их средняя стоимость составила 1 270 рублей вместо 791 рубля в аналогичном периоде 2017 года. 

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Новости дети
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