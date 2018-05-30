Продан 100% пакет акций одной из ведущих страховых компаний России – ГСК «Югория»

30 мая Российский аукционный дом (РАД) провел торги по продаже 100% пакета акций АО «Государственная страховая компания «Югория» из прогнозного плана приватизации на 2018-2020 гг. Подробнее - в материале Planet Today.
Продажа осуществляется по поручению Департамента имущества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с договором от 25.12.2017.
В торгах приняли участие 3 претендента.
Победитель торгов – ООО «Регион Инфраструктура» – приобрел лот за 2,893 млрд рублей. В течение 5 рабочих дней победитель торгов должен подписать договор купли-продажи, и в течение 30 календарных дней с даты подписания договора оплатить сделку.
Остальными участниками торгов стали ПАО «Совкомбанк» и ООО «Концерн «Россиум».
«Мы удовлетворены итогами аукциона. Покупателем актива стал крупный инвестор, который обеспечит бизнесу новый уровень развития», - говорит генеральный директор РАД Андрей Степаненко.
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