Продан 100% пакет акций одной из ведущих страховых компаний России – ГСК «Югория»

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30 мая Российский аукционный дом (РАД) провел торги по продаже 100% пакета акций АО «Государственная страховая компания «Югория» из прогнозного плана приватизации на 2018-2020 гг. Подробнее - в материале Planet Today.

Продажа осуществляется по поручению Департамента имущества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с договором от 25.12.2017.

В торгах приняли участие 3 претендента.

Победитель торгов – ООО «Регион Инфраструктура» – приобрел лот за 2,893 млрд рублей. В течение 5 рабочих дней победитель торгов должен подписать договор купли-продажи, и в течение 30 календарных дней с даты подписания договора оплатить сделку.

Остальными участниками торгов стали ПАО «Совкомбанк» и ООО «Концерн «Россиум».

«Мы удовлетворены итогами аукциона. Покупателем актива стал крупный инвестор, который обеспечит бизнесу новый уровень развития», - говорит генеральный директор РАД Андрей Степаненко.