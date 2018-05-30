Почему криптовалюта так востребована

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Криптовалюта появилась в мире сравнительно недавно, но уже успела завоевать признание у множества людей. Все чаще этот термин начал звучать с экранов телевизоров и появляться на новостных сайтах в интернете. А потому все чаще многие начинают задумываться, что же это такое, почему эта цифровая валюта столь востребована и как правильно торговать на бирже криптовалют, чтобы оказаться в выгоде. Мы постараемся разобраться в этих вопросах.

Для начала стоит разобраться в том, что же такое криптовалюта. Всем ясно, что это цифровые деньги, но не каждый задумывался о приставке крипто- в нашем термине. Она означает, что здесь использована технология шифрования данных (криптография). При помощи этой технологии создатели новых денег попытались сделать их максимально защищенными от влияния множества факторов, которые и формируют ее привлекательность.

В первую очередь, стоит понимать, что криптовалюта не имеет привязки к экономике какой-либо из стран. Тем самым создатели защитили свое детище от давления со стороны различных государств. Выпуск и эмиссия криптовалюты осуществляется лишь посредством самой системы, в которой цифровые деньги существуют, а потому не может подвергаться резким скачкам из-за кризисных моментов в экономиках государств. Еще одним положительным фактором в работе с криптовалютой является то, что в осуществлении сделки по купле-продаже таких цифровых денег не принимает участия ни один посредник. По сути, это простая передача средств между участниками рынка, а потому для совершения сделки не потребуется платить никакие лишние комиссии.

Вспоминая положительные стороны, нельзя забывать и о безопасности ваших цифровых денег. Создатели Bitcoin и его последователей позаботились о защищенности своего чада. Для этого была разработана отдельная база данных, названная «блокчейн» (в переводе «блок цепи»). Это не просто сервер, который накапливает информацию о всех проведенных внутри сети операциях. Здесь все сведения помещаются в отдельные информационные ячейки (блоки), которые связаны друг с другом в цепочку. Потому, чтобы не санкционировано изменить информацию в одном из блоков, придется взломать и другие ячейки из цепи. Также очко в пользу безопасности добавляется посредством анонимности. Любые операции, в отличии от других видов цифровых валют, не требуют ваших персональных данных. Единственная информация, которая присутствует в мире криптовалют – это адрес вашего кошелька.

Если задаться вопросом, существует ли будущее у криптовалюты, точного ответа вы вряд ли найдете. Ведь многие считают, что подобные деньги не более, чем пузырь, который может вот-вот лопнуть. Другие же, наоборот, скажут, что в будущем эта валюта будет единственной. Дать точное утверждение по этому вопросу нельзя. Но вскоре жизнь даст ответ и на этот вопрос.