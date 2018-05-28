Повышение НДС в 2018 году до 20% оценил эксперт

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Майские указы президента потребуют восемь триллионов рублей для реализации, поэтому власти задействуют все доступные ресурсы для того, чтобы обеспечить финансирование президентских инициатив — говорят специалисты, отмечая, что одним из инструментов будет повышение НДС до двадцати процентов.

Как сообщает сайт politexpert.net, повышение НДС до 20% уже подтвердили несколько чиновников федерального уровня — предполагается, что новый налог на добавленную стоимость начнет действовать уже до конца текущего года.

По некоторым сведениям, налог может быть повышен даже до 22%. Однако этот вариант все-таки менее вероятен.

Владимир Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики ИОН РАНХиГС, прокомментировал предполагаемые изменения.

"Сколько-нибудь кардинальных изменений в налоговой политике до конца этого года не будет. То есть, определенное повышение НДС возможно, но оно не будет значительным. Речь идет исключительно об обусловленных политикой решениях", — говорит эксперт.

Климанов отметил, что повышение НДС в целом нельзя назвать удачным налоговым маневром, потому что такое решение повлияет на производителей не самым лучшим образом.