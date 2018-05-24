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С начала года Сбербанк выдал кредитов МСБ на сумму более 535 млрд рублей

Четверг, 24 Мая 2018 15:29
С начала года Сбербанк выдал кредитов МСБ на сумму более 535 млрд рублей Фото из открытых источников

Сбербанк принял участие в Российском форуме малого и среднего предпринимательства (МСП), который по традиции предваряет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

 

В ходе форума старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов сообщил, что к началу мая 2018 года остаток кредитов МСП в Сбербанке составил 1,3 трлн руб. и превысил докризисный уровень.

 

Объем выдач кредитов МСП за 4 месяца 2018 года увеличился на 74,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 и достиг 535 млрд руб.

 

Сбербанк трижды с начала текущего года снижал ставки по кредитам в данном сегменте. Средняя ставка по выдаваемым кредитам снизилась с начала 2018 года на 0, 4 п. п. и составила для среднего и малого бизнеса 10,8 %, что существенно ниже докризисного уровня (12,1 % в 2014 году).

 

В марте Сбербанк первым на рынке предложил онлайн-кредитование для малого и среднего предпринимательства. Бизнес-решение оказалось востребованным - уже более 25 тыс. предпринимателей обратились в банк за онлайн-кредитом, а выдачи онлайн-кредитов составили почти 3 млрд руб. 30 процентов заявок на предоставление кредита отправляется в банк не в рабочее время. Раньше предприниматели вынуждены были откладывать дела и тратить время на поездку в банк вместо решения насущных для бизнеса задач. Теперь у них есть возможность в режиме 24/7 подобрать различные варианты кредитования, а затем отправить заявку и документы в электронном виде. Решение также принимается дистанционно.

 

«При том, что сервис по онлайн-кредитованию был запущен только весной этого года, уже сейчас каждая третья заявка на кредит приходит через интернет, — рассказал Анатолий Попов. — Внедрение нового подхода позволило сократить сроки подачи документов в банк для оформления кредита более чем в три раза. Мы уверены, что такой формат взаимодействия и упрощение процесса позволят банку существенно нарастить объемы финансовой поддержки бизнеса в этом году».

 

Банк также является активным участником большинства программ поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых государственными институтами (Минэкономразвития России, Минсельхозом России, Корпорацией МСП). В рамках данных программ предприниматели могут получить финансирование по ставкам до 6,5 % по Программе льготного кредитования Минэкономразвития России и по ставке до 5 % — льготное кредитование сельхозпроизводителей.

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Кредит
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