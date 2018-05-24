Крым на ПМЭФ: Полуостров ожидает масштабный приток инвестиций

Инвестиционные проекты, которые привезла на ПМЭФ-2018 "Корпорация развития Республики Крым", позволят привлечь крупных инвесторов — считает Николай Сапрунов, генеральный директор КРРК.
"Ключевая цель нашего участия в Петербургском международном экономическом форуме — это, конечно же, поиск партнеров, которые готовы инвестировать в развитие инфраструктуры Крыма. Тут в первую очередь нужно отметить объекты рекрационной и курортно-санаторной направленности", — приводит слова Сапрунова федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".
Глава КРРК отметил, что непосредственно в данный момент заинтересованные инвесторы могут поучаствовать в проекте "Коктебель-парк", который предусматривает создание масштабного культурно-исторического центра.
Среди проектов, связанных с промышленностью Крыма, Сапрунов назвал технопарки, которые планируется построить в Керчи, а также индустриальные парки в Феодосии и Бахчисарае. Крымский полуостров, кроме того, является отличной площадкой для аграрного бизнеса — инвесторам, которые заинтересованы этим направлением, стоит обратить внимание на проект агропромышленного парка "Вересаево".
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