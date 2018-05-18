Цена криптовалюты Tkeycoin увеличится в 14 раз

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Стратегический Альянс венчурных фондов Кореи в конце минувшего месяца вышел на создателей российского криптовалютного проекта Tkeycoin DAO. Отмечается, что Альянс готов взять на себя функции эксклюзивного представителя этой криптовалюты на финансовом рынке Азии. Об этом сообщает ИД «Коммерсант» (https://www.kommersant.ru/doc/3630697). Директор венчурных инвестиций, HB Investment, Inc. Юнг-Кеун Чой исполняет функции куратора сделки.

Эксперты криптовалютного мира считают, что подобного рода позитивный бэкграунд станет хорошей базой для будущего роста Tkeycoin на бирже. Скептики полагают, что монета вырастет максимум до 3-5$. Однако авторитетные отраслевые аналитики считают, что сразу после размещения на бирже одна монета будет стоить до 14$.

Добавим, что сейчас Tkeycoin DAO — один из самых перспективных отечественных IT-проектов. Его создатели разрабатывают собственный блокчейн протокол, с помощью которого крупные холдинги сократят свои расходы в сфере мобильных и международных платежей на 30%.