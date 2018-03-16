Как погасить кредит за две минуты?

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По данным официальных ведомств у каждого третьего россиянина есть непогашенный кредит. А каждый второй хоть раз брал денежную ссуду. Бесконечные очереди у банкомата, на почте или в банке увеличивают шансы заёмщика развернуться и уйти, так и не отдав долг банку.

Как не поддаться соблазну отложить возврат денег и сэкономить время? Об этом расскажет наша статья.

Рассчитаться по кредиту можно на рабочем месте и из дома через интернет-банк или онлайн-сервис по приёму платежей. Для уверенности в том, что деньги в банк будут перечислены без задержек, убедитесь в наличии следующих параметров у агрегатора.

Безопасность

Система защиты должна надежно прятать и шифровать все данные пользователя. Сервис ВсеПлатежи использует собственный платёжный шлюз с передачей данных по защищенному соединению. Небанковская кредитная организация, принимающая платежи, сертифицирована в соответствии со стандартами безопасности, разработанными платежными системами VISA и MasterCard

Легальность

Наличие лицензии Центрального Банка России — право сервисов на банковские операции.

Онлайн консультация

На сайте ВсеПлатежи работает круглосуточная онлайн-поддержка клиентов. Помогает оперативно решать вопросы, связанные с заполнением форм и работой сайта.

Дополнительные функции

Свести к минимуму шансы просрочить оплату кредита по забывчивости поможет услуга «смс-напоминание».

Программа лояльности

При оплате кредита через сервис ВсеПлатежи начисляются бонусные баллы, которыми впоследствии можно оплачивать счета.

Популярность

Доверие к сайту соответствует его популярности. 100 000 пользователей — убедительная цифра, чтобы воспользоваться платежным сервисом.

Комиссия за прием платежей

Условия перевода денежных средств четко прописаны на сайте и дублируются при заполнении информационных полей. За погашение кредита сайт ВсеПлатежи взимает комиссию — 3 % от суммы платежа + 50 рублей за каждую операцию.

Cайт https://vp.ru/payments/credit/ принимает оплату кредитов большинства банков РФ. Регистрация занимает не больше минуты, а сам процесс погашения задолженности укладывается в две минуты. Для оплаты привычными способами потребуется от двадцати минут до полутора часов.