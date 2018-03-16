Пятница 16 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Финансы» Россия продолжает с выгодой скупать госдолг США

Россия продолжает с выгодой скупать госдолг США

Пятница, 16 Марта 2018 14:25
Россия продолжает с выгодой скупать госдолг США Фото из открытых источников

Наблюдаемое сокращение средств, инвестируемых Российской Федерацией в госдолг Соединенных Штатов Америки, является, вероятнее всего, временной мерой, обусловленной техническими факторами. То есть политическая ситуация вряд ли имеет отношение к сокращению — говорит доцент РАНХиГС Сергей Хестанов, отмечая, что в обозримой перспективе вложения РФ в государственные облигации США лишь заметно возрастут.

 

По итогам первого месяца текущего года, вложения России в американские ценные бумаги сократились почти до 96.9 миллиардов долларов. В конце 2017-го, если что, сумма превышала 102 миллиарда.

 

В данный момент Россия занимает шестнадцатое место среди государств, инвестирующих в облигации американского правительства. Торговля облигациями, как отмечают эксперты, позволяет Америке существовать в условиях перманентного бюджетного дефицита.

 

"Российских подход к американским бумагам — исключительно портфельный, то есть эти инвестиции являются инструментом, который позволяет получать высокую доходность, как для валютных бумаг. Никто в РФ не собирается отказываться от этого типа инвестиций, а наблюдаемое сокращение, судя по всему, обусловлено каким-то техническим моментом", — приводит слова специалиста федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Финансы   Теги Новости США и Россия последние новости

Главное за сутки
Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах Владимир Путин призвал граждан России принять участие в выборах российского президента 18 марта, чтобы мнение каждого из них в определении пути дальнейшего развития было учтено. "За кого проголосовать, как реализовать…
Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018 Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018 Россиянка Анна Миленина завоевала золото Паралимпийских игр, одержав победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок в южнокорейском Пхёнчхане. Миленина пересекла финишную черту с результатом 38 минут и…
Рассекречены новые подробности отравления Скрипаля Рассекречены новые подробности отравления Скрипаля Вещество, которым в Великобритании был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах. По словам источников, веществом была…

Читайте также
Средняя зарплата учителей Москвы выросла до 90 тысяч рублей Средняя зарплата учителей Москвы выросла до 90 тысяч рублей Средняя зарплата московских учителей за февраль 2018 года составила 90 тысяч рублей, а нижняя планка поднялась до 68 тысяч рублей. Такой информацией поделился Глава Департамента образования Москвы Исаак Калина в…
Эксперты назвали самое вкусное российское молоко Эксперты назвали самое вкусное российское молоко Представленное на полках магазинов Российской Федерации ультрапастеризированное молоко в целом отвечает всем предъявляемым к продуктам такого класса требованиям, то есть как минимум является безопасным для здоровья — заключают эксперты некоммерческой…
Госдеп заявил о готовности посоперничать с Россией на европейском рынке газа Госдеп заявил о готовности посоперничать с Россией на европейском рынке газа Компании из США готовы конкурировать с Москвой на рынке поставок газа в Европе. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк. «США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ…
Управленцы украинской ГТС разрушат последние надежды Киева на транзит Управленцы украинской ГТС разрушат последние надежды Киева на транзит Украинская газотранспортная система доживает свои последние месяцы — к концу 2019 года будут запущены "Турецкий поток" и "Северный поток - 2", а Киев, соответственно, останется без дохода за транзит российского…
Фото
Красоты зимы: В объятиях инея Красоты зимы: В объятиях инея

Мы подобрали фотографии, на которых переданы те редкие моменты, когда осень приходит на встречу с ра...

Видео

 

Самая быстрая в мире: Honda запрягла 192 «лошадей» в газонокосилку

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

Борьба с коррупцией — это борьба ветвей власти с деревом.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Недвижимость
Мосгорнаследие согласовало проект реставрации фасада павильона «Азербайджан» Мосгорнаследие согласовало проект реставрации фасада павильона «Азербайджан»
Департамент культурного наследия города Москвы одобрил проект реставрационных работ по фасаду Павильона №14 «Азербайджан» (бывший «Вычислительная техника») по адресу: проспект Мира, д. 119, стр. 14. Павильон является объектом культурного наследия федерального значения, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. «Сейчас на ВДНХ идет масштабная…
В Мосгорнаследии прокомментировали информацию о найденных на Таганке сводах В Мосгорнаследии прокомментировали информацию о найденных на Таганке сводах
Осенью 2017 г. начались строительные работы по сооружению пионерного котлована на участке застройки по адресу Земляной вал, владение 77-79, в ходе которых были зафиксированы своды старинных строений. Тогда же работы были сразу приостановлены. Для привлечения на площадку профессионалов было необходимо соорудить стену в грунте –…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.