Россия продолжает с выгодой скупать госдолг США

Наблюдаемое сокращение средств, инвестируемых Российской Федерацией в госдолг Соединенных Штатов Америки, является, вероятнее всего, временной мерой, обусловленной техническими факторами. То есть политическая ситуация вряд ли имеет отношение к сокращению — говорит доцент РАНХиГС Сергей Хестанов, отмечая, что в обозримой перспективе вложения РФ в государственные облигации США лишь заметно возрастут.
По итогам первого месяца текущего года, вложения России в американские ценные бумаги сократились почти до 96.9 миллиардов долларов. В конце 2017-го, если что, сумма превышала 102 миллиарда.
В данный момент Россия занимает шестнадцатое место среди государств, инвестирующих в облигации американского правительства. Торговля облигациями, как отмечают эксперты, позволяет Америке существовать в условиях перманентного бюджетного дефицита.
"Российских подход к американским бумагам — исключительно портфельный, то есть эти инвестиции являются инструментом, который позволяет получать высокую доходность, как для валютных бумаг. Никто в РФ не собирается отказываться от этого типа инвестиций, а наблюдаемое сокращение, судя по всему, обусловлено каким-то техническим моментом", — приводит слова специалиста федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".
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