Средняя зарплата учителей Москвы выросла до 90 тысяч рублей

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Средняя зарплата московских учителей за февраль 2018 года составила 90 тысяч рублей, а нижняя планка поднялась до 68 тысяч рублей. Такой информацией поделился Глава Департамента образования Москвы Исаак Калина в интервью радиостанции “Говорит Москва”.

Руководитель образовательного ведомства отметил: "Есть, конечно, учителя, которые получают больше, есть, которые меньше. Но мы договорились с директорским корпусом, что в 2017 году нижней планкой зарплаты учителя было 64 тыс. в месяц, а в 2018 - 68 тыс."

Он также добавил, что в 2017 году всеми школами города были соблюдены обязательства по нижней планке зарплаты, и в настоящее время зарплата ниже 64 тысяч только у 130 учителей. "Это, как правило, учителя, которые работают не на полную нагрузку", - пояснил он.

Министр Правительства сообщил, что нагрузка учителя в среднем составляет 23 часа в неделю, плюс к этому добавляется, так называемое, классное руководство, оплату которого также было решено увеличить в этом году в два раза.