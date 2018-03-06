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Кто будет соревноваться с Биткоин? Мнение экспертов

Вторник, 06 Марта 2018 19:28
Кто будет соревноваться с Биткоин? Мнение экспертов Фото из открытых источников

Выступающая экспертом рынка криптовалют компания BitTelelgraf INC презентовала рейтинг самых перспективных цифровых проектов на 2018-й и 2019-й год. Напомним, что именно она на старте 2017-го г. представила успешный рыночный прогноз касательно развития цифровых валют ETH, Monero и DASH. Они, как и предсказывалось, прибавили в 100-1000х раз.


Отмечается, что новый рейтинг составлялся с учетом биржевых колебаний и положения дел на мировом криптовалютном рынке. В связи с этим была составлена следующая тройка лидеров:


Epc Coin - Это одноранговая электронная денежная система, в основе которой находится криптография. За эту цифровую наличность можно удобно совершать платежи/денежные переводы по всему миру. EPC Coin специально разработан для онлайн-игр и развлечений.

Официальный источник: http://epccoin.org/

Tkeycoin DAO - Эта децентрализованная платформа включает в себя денежную систему, маркетплейс и основу для разработчиков. Криптовалюта этого проекта будет подходить для оплаты любых товаров и услуг с помощью телефона, причем даже в оффлайн-магазинах.

Официальный источник: https://tkeycoin.com/

Crowd Machine. Это платформа, предназначенная для создания децентрализованных приложений. Она концентрируется на разработке технологии создания приложений без кодирования, а также для их запуска с использованием децентрализованной вычислительной мощности. Пользователям за вклад в означенные мощности полагается вознаграждение от токенов проекта.

Официальный источник: https://www.crowdmachine.com/

Интересно, что специалистами BitTelelgraf INC рассматривались проекты с неограниченным рынком и без привязанности к капиталу. Под эти критерии лучшего всего подошли децентрализованные платформы с высокотехнологическими решениями, распространяющимися практически на все сферы деятельности.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Финансы  

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