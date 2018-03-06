Литва отметит независимость запуском коллекционной криптомонеты

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Интерес к криптовалютам и блокчейну, который в последнее время все более активно проявляет Центральный банк Литвы, пока что не привел к сколько-нибудь ощутимым результатам. Если не обращать внимание на "коллекционную криптомонету", которую литовский ЦБ пообещал создать к столетнему юбилею государственности Литвы.

Выпуск коллекционной криптомонеты, как предполагается, продемонстрирует всему миру инновационность и прогрессивность Литвы в целом и ее финансовой отрасли в частности.

При этом, никто точно не знает, что конкретно будет представлять собой та самая монета. Известно лишь, что она будет как-то связана с технологией блокчейн (кто бы мог подумать!).

Для того, чтобы все-таки определиться с конкретной технологией, на основе которой создадут криптомонету, финансовый регулятор Литвы проведет специальное мероприятие для IT-специалистов, которые и будут решать судьбу уникального проекта. Ожидается, что соответствующий хакатон пройдет в мае 2018-го года. По его итогам будут определены, например, номинал и стоимость коллекционной криптомонеты.

А в информационном пространстве России, тем временем, все чаще попадается слово "крипторубль". К чему бы это?