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«Создателя» биткоина обвинили в мошенничестве на $5 млрд

Вторник, 27 Февраля 2018 14:49
«Создателя» биткоина обвинили в мошенничестве на $5 млрд Фото из открытых источников

Называющего себя одним из создателей биткоина Крейга Райта обвинили в грандиозной афере с криптовалютой, благодаря которой он присвоил себе пять миллиардов американских долларов. В ситуации пытались разобраться эксперты аналитического агентства Bloomberg.

 

Юристы Дэйва Клаймана (бывшего партнера Райта, скончавшегося в 2013) говорят, что "создатель биткоина" подделал контракты и получил в результате своего акта мошенничества несколько сотен тысяч биткоинов, а также иные криптовалютные активы. Мало того — Райт еще и присвоил какие-то инновационные разработки, связанные с блокчейном.

 

Райт и Клайман когда-то основали компанию, которая занималась майнингом и к 2013 году была держателем 1.1 млн биткоинов. Которые с тех пор, как все знают, весьма значительно прибавили в стоимости. Райт, который по данным юристов Клаймана владел 300 000 биткоинов, решил присвоить все активы компании после смерти партнера.

 

Интересно, что в 2016 году Крейг Райт вдруг решил, что он — создатель биткоина. Райт объявил, что в середине-конце нулевых годов был членом команды разработчиков, которая выдавала себя за Сатоси Накамото. Райту, правда, никто особо не поверил, но он и не настаивал на истинности своего заявления.

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Колесников Андрей Опубликовано в Финансы   Теги Новости биткоин

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