Владимир Ефимов озвучил планы Москвы касательно «налога на модернизацию»

В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи глава столичного ДЭПИР Владимир Ефимов рассказал о важности для России первой в ее истории офсетной сделки. Она была заключена между Москвой и фармацевтическим концерном «Биокад».
Ее условиями предусмотрено приобретение городом в ближайшие десять лет медпрепаратов именно у этого поставщика по фиксированной цене. Как добавил чиновник, планируется, что в ближайшей перспективе будет проведено еще два аналогичных фармацевтических торга. Об этом сообщил портал BFM.RU.
Интересно, что в столице в этом году приостанавливается действие так называемого «налога на модернизацию». Как отметил Владимир Ефимов, изначальный замысел сводился к тому, чтобы налог стимулировал предприятия к модернизации производства и высвобождению средств.
На сегодняшний момент это сделать технологически сложно, поэтому в течение года будет прорабатываться механизм действия льготы, и ориентировочно в декабре вопрос снова получит обсуждение.
Гвианское плоскогорье (или нагорье)(исп. Escudo de Guayana) расположено на севере Южной Америки, меж...
Airbus показала первый полет летающего такси
- Послушайте, Дживз, почему на Олимпиаде в Корее возник допинговый скандал с кёрлингистом Крушельницким?
- Нам пытаются доказать, что кёрлинг это спорт, сэр.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.