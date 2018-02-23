Владимир Ефимов озвучил планы Москвы касательно «налога на модернизацию»

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В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи глава столичного ДЭПИР Владимир Ефимов рассказал о важности для России первой в ее истории офсетной сделки. Она была заключена между Москвой и фармацевтическим концерном «Биокад».

Ее условиями предусмотрено приобретение городом в ближайшие десять лет медпрепаратов именно у этого поставщика по фиксированной цене. Как добавил чиновник, планируется, что в ближайшей перспективе будет проведено еще два аналогичных фармацевтических торга. Об этом сообщил портал BFM.RU.

Интересно, что в столице в этом году приостанавливается действие так называемого «налога на модернизацию». Как отметил Владимир Ефимов, изначальный замысел сводился к тому, чтобы налог стимулировал предприятия к модернизации производства и высвобождению средств.

На сегодняшний момент это сделать технологически сложно, поэтому в течение года будет прорабатываться механизм действия льготы, и ориентировочно в декабре вопрос снова получит обсуждение.