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Tkeycoin поступили заявки от инвесторов из Китая, Лондона, Багамских и Каймановых островов

Среда, 21 Февраля 2018 12:40
Tkeycoin поступили заявки от инвесторов из Китая, Лондона, Багамских и Каймановых островов Фото из открытых источников

Инвесторы могут сделать выгодные вложения, приобретая криптовалюту Tkeycoin DAO. Об официальном проведении Pre-ICO стало известно 16 февраля. В опубликованных источниках указывается, что для ранних инвесторов предусмотрены особые условия сотрудничества.


По данным из «Белой книги» Tkeycoin - Если вложения в российскую криптовалюту от одного инвестора превысят 10 миллионов долларов, то можно получить свою постоянную долю в фонде. Гарантируется стабильный источник прибыли, что важно для инвестора. Действие и регламент всех гарантий прописан в специальном смарт-контракте.

Эмиссия монет Tkeycoin составляет 100 миллионов единиц. На этапе раннего инвестирования в криптовалюту Tkeycoin можно получить бонус в размере 35% от вклада.


Развитие криптовалюты Tkeycoin DAO обеспечивается высоким уровнем инвестирования прибыли от продажи монет. Разработчики уверяют, что 80% средств, полученных от инвесторов, будут вкладываться только в развитие платформы Tkeycoin DAO. Планируется создание собственной криптовалюты с маркировкой TCD.


Среди инвесторов наблюдается ажиотаж, все хотят успеть приобрести новую криптовалюту на выгодных условиях. География поступления заявок очень широка: есть инвесторы с Китая, Лондона, Багамских и Каймановых островов.


Как сообщает ИТАР ТАСС, Tkeycoin будет способствовать развитию мировой экономики за счет предложенных сообществу реформ в экономической сфере. На фоне этих событий, стоимость монеты TCD стремительно растет: сейчас она стоит около 1 доллара, хотя в октябре минувшего года за нее давали около 5 центов.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Финансы   Теги Новости

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