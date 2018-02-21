Льгота на движимое имущество позволит бизнесу столицы сэкономить более 19 млрд. рублей в 2018 году

Двухдневный Российский инвестиционный форум, проходивший в Сочи с 15 по 16 февраля позволил регионам страны продемонстрировать свои экономические и инвестиционные возможности.
В ходе форума Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы, Владимир Ефимов, сообщил журналистам о новых налоговых льготах на движимое имущество. Он отметил, что льгота на движимое имущество сэкономит московскому бизнесу больше 19 млрд. рублей в 2018 году, сообщает портал «Эксперт Бизнеса».
Ефимов пояснил, что льгота распространяется на то движимое имущество, которое было принято на учет с 1 января 2013 года. До начала 2018 года эта льгота предусматривалась Налоговым кодексом Российской Федерации, а с начала года возможность применить ее будет зависеть от принятия субъектом РФ соответствующего закона.
Как отметил министр, решение о введении льготы было обусловлено многочисленными обращениями бизнеса. Ефимов добавил, «Обнуление налога на недвижимое имущество призвано стимулировать предприятия к обновлению и модернизации основных фондов, в том числе оборудования».
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