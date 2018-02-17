ЦБ России хочет убрать уличные табло с курсами валют

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Российские банки могут лишиться права публиковать курсы обмена иностранных валют к рублю на уличных информационных табло, а также на любых щитах, стендах, перетяжках, монтируемых и располагаемых вне помещения банка.

Об этом сообщается в материалах регулятора, пишет Газета.ру.

«Проектом также изменяются требования к информированию клиентов уполномоченного банка об установленных курсах иностранных валют. В частности устанавливается запрет уполномоченным банкам размещать информацию о курсах иностранных валют вне помещения уполномоченного банка», — сказано в документе.

Уточняется, что данный проект подготовлен в связи с обращением банков по предоставлению им права в рамках модернизации и автоматизации в части установления или изменения курсов валют к рублю для совершения обменных операций в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений банка.