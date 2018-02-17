ЦБ России хочет убрать уличные табло с курсами валют

Российские банки могут лишиться права публиковать курсы обмена иностранных валют к рублю на уличных информационных табло, а также на любых щитах, стендах, перетяжках, монтируемых и располагаемых вне помещения банка.
Об этом сообщается в материалах регулятора, пишет Газета.ру.
«Проектом также изменяются требования к информированию клиентов уполномоченного банка об установленных курсах иностранных валют. В частности устанавливается запрет уполномоченным банкам размещать информацию о курсах иностранных валют вне помещения уполномоченного банка», — сказано в документе.
Уточняется, что данный проект подготовлен в связи с обращением банков по предоставлению им права в рамках модернизации и автоматизации в части установления или изменения курсов валют к рублю для совершения обменных операций в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений банка.
Самые прекрасные картины создает сама Природа, надо только уметь вовремя подмечать их. Предлагаем вм...
«Яндекс» показал испытания беспилотной машины в реальных условиях зимы
В детстве, когда я слушал радио «Маяк», то думал: как они там в Петропавловске –Камчатском живут, если у них все время полночь
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.