Бизнес в Росcии упал в цене: исследование Avito

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В 2017 году в России увеличился спрос на готовый бизнес. Через Avito за год приобрели на 14,1% больше предприятий, чем в 2016 году, а средняя цена предложения снизилась на 39% до 1,16 млн руб.

В прошлом году благодаря Avito в России сменили владельцев более 14 000 компаний, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Во всех российских городах-миллионниках за исключением Волгограда, Красноярска и Уфы количество сделок по продаже готового бизнеса за год выросло. Рост продаж связан со снижением стоимости: продавцы реалистичнее оценивают свой бизнес и назначают цену ниже, чем в прежние годы, что делает товар ликвиднее.

Стоимость и динамика продаж готового бизнеса в городах-миллионниках

Самые высокие средние цены на готовый бизнес зафиксированы в Перми (4,1 млн руб.), Самаре (1,6 млн), Санкт-Петербурге (1,5 млн), Новосибирске (1,4 млн) и Москве (1,2 млн). Лидерство Перми обеспечила продажа производственно-технической базы, за которую продавец запрашивал 95 млн рублей. Похожая ситуация произошла годом ранее в Новосибирске, где после продажи агробизнеса со стартовой ценой в 250 млн рублей средняя стоимость готового бизнеса за 2016 год составила рекордные для России 23,5 млн рублей.

Наибольшую динамику по числу проданных в 2017 году бизнесов показали Самара (+112% к 2016 году), Екатеринбург (+30%) и Воронеж (+27%). В то время как «в минус» ушли Волгоград (-7%) и Уфа (-6%).

Спрос и предложение на разные виды готового бизнеса

За последний год покупателей на Avito больше всего интересовало приобретение предприятий сферы услуг, торговых компаний и бизнеса в сфере общественного питания – на них пришлось 30%, 26% и 15% запросов1 контактов соответственно. Наибольший объем предложения зафиксирован в тех же подкатегориях: в сфере услуг – 34% всех объявлений, в сфере торговых предприятий – 25% объявлений, общепита – 11%.

Самые дорогие и дешевые виды бизнеса

Самыми дорогими предприятиями, проданными на Avito в 2017 году, оказались сельхозкомпании со средней стооимостью 10,2 млн рублей, производственные предприятия (4,7 млн рублей) и компании, не вошедшие в восемь основных отраслевых групп (1,3 млн рублей). Именно они за год подорожали сильнее всего – на 142%, в то время как сельхозкомпании упали в цене на 87%.

Топ-10 самых дорогих проданных бизнесов 2017 года

Если говорить о конкретных примерах, то в топ-10 самых дорогих проданных бизнесов вошли по два объекта из Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга, а также по одному из Балашихи (Московская область), Белгорода, Самары и Перми. Самая крупная сделка произошла в Тюмени: здесь была продана элитная база отдыха на участке 4,5 га: продавец хотел выручить за него 500 млн рублей. На втором месте также оказался бизнес из Тюмени, и вновь в сфере услуг: четырехзвездочный отель на 26 номеров со СПА-центром, тренажерным залом и оздоровительной клиникой. Третью позицию в топ-10 занял бизнес из Москвы: мебельный магазин на Ленинградском проспекте с месячной прибылью 3,5 млн рублей и штатом из 8 сотрудников.