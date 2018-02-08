Четверг 08 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Финансы» Бизнес в Росcии упал в цене: исследование Avito

Бизнес в Росcии упал в цене: исследование Avito

Четверг, 08 Февраля 2018 14:19
Бизнес в Росcии упал в цене: исследование Avito Фото из открытых источников

В 2017 году в России увеличился спрос на готовый бизнес. Через Avito за год приобрели на 14,1% больше предприятий, чем в 2016 году, а средняя цена предложения снизилась на 39% до 1,16 млн руб.

 

В прошлом году благодаря Avito в России сменили владельцев более 14 000 компаний, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Во всех российских городах-миллионниках за исключением Волгограда, Красноярска и Уфы количество сделок по продаже готового бизнеса за год выросло. Рост продаж связан со снижением стоимости: продавцы реалистичнее оценивают свой бизнес и назначают цену ниже, чем в прежние годы, что делает товар ликвиднее.

 

Стоимость и динамика продаж готового бизнеса в городах-миллионниках

 

Самые высокие средние цены на готовый бизнес зафиксированы в Перми (4,1 млн руб.), Самаре (1,6 млн), Санкт-Петербурге (1,5 млн), Новосибирске (1,4 млн) и Москве (1,2 млн). Лидерство Перми обеспечила продажа производственно-технической базы, за которую продавец запрашивал 95 млн рублей. Похожая ситуация произошла годом ранее в Новосибирске, где после продажи агробизнеса со стартовой ценой в 250 млн рублей средняя стоимость готового бизнеса за 2016 год составила рекордные для России 23,5 млн рублей.

 

Наибольшую динамику по числу проданных в 2017 году бизнесов показали Самара (+112% к 2016 году), Екатеринбург (+30%) и Воронеж (+27%). В то время как «в минус» ушли Волгоград (-7%) и Уфа (-6%).

 

Спрос и предложение на разные виды готового бизнеса

 

За последний год покупателей на Avito больше всего интересовало приобретение предприятий сферы услуг, торговых компаний и бизнеса в сфере общественного питания – на них пришлось 30%, 26% и 15% запросов1 контактов соответственно. Наибольший объем предложения зафиксирован в тех же подкатегориях: в сфере услуг – 34% всех объявлений, в сфере торговых предприятий – 25% объявлений, общепита – 11%.

 

 

Самые дорогие и дешевые виды бизнеса

 

Самыми дорогими предприятиями, проданными на Avito в 2017 году, оказались сельхозкомпании со средней стооимостью 10,2 млн рублей, производственные предприятия (4,7 млн рублей) и компании, не вошедшие в восемь основных отраслевых групп (1,3 млн рублей). Именно они за год подорожали сильнее всего – на 142%, в то время как сельхозкомпании упали в цене на 87%.

 

Топ-10 самых дорогих проданных бизнесов 2017 года

 

Если говорить о конкретных примерах, то в топ-10 самых дорогих проданных бизнесов вошли по два объекта из Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга, а также по одному из Балашихи (Московская область), Белгорода, Самары и Перми. Самая крупная сделка произошла в Тюмени: здесь была продана элитная база отдыха на участке 4,5 га: продавец хотел выручить за него 500 млн рублей. На втором месте также оказался бизнес из Тюмени, и вновь в сфере услуг: четырехзвездочный отель на 26 номеров со СПА-центром, тренажерным залом и оздоровительной клиникой. Третью позицию в топ-10 занял бизнес из Москвы: мебельный магазин на Ленинградском проспекте с месячной прибылью 3,5 млн рублей и штатом из 8 сотрудников.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Новости бизнес

Главное за сутки
Российские спортсмены одержали первую победу на ОИ-2018 Российские спортсмены одержали первую победу на ОИ-2018 Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова обыграли команду Норвегии во втором матче олимпийского турнира на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в дисциплине дабл-микст. Встреча завершилась со счетом 4:3. Следующий матч…
Коалиция США атаковала проправительственные силы в Сирии Коалиция США атаковала проправительственные силы в Сирии Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "ИГ"* сообщила, что проправительственные вооруженные формирования напали на штаб "Сирийских демократических сил", в котором находились американские советники, после чего был нанесен…
«Газпром» повысил оценку стоимости «Турецкого потока» до $7 млрд «Газпром» повысил оценку стоимости «Турецкого потока» до $7 млрд Строительство газопровода "Турецкий поток" потребует инвестиций в объеме семи миллиардов американских долларов — заявил Андрей Круглов, заместитель председателя правления государственной корпорации "Газпром". Круглов, как сообщают СМИ, сделал соответствующее заявление выступая…

Читайте также
ФАС дала разрешение на приобретение ГСК «Югория» частным инвестором ФАС дала разрешение на приобретение ГСК «Югория» частным инвестором Акционер СК «Опора» — московское ООО «Открытый мир» — обратился с ходатайством в ФАС о покупке 100% акций ГСК «Югория», и получил на это разрешение. Интересно, что «Югория» является госстраховщиком,…
Подмосковье в моде: квартиры в новостройках Совхоза им. Ленина Подмосковье в моде: квартиры в новостройках Совхоза им. Ленина Жизнь в пригороде? Неплохой вариант. Оценим расположение, качество строительства и благоустройства новых домов в Совхозе им. Ленина. Характеристики местоположения Транспортное обеспечение Поселение расположено в ближайшем пригороде столицы, в Ленинском районе,…
Обзор вкладов для юридических лиц: как выбрать банк Обзор вкладов для юридических лиц: как выбрать банк Одним из способов получения дополнительного дохода для юридических лиц является банковский депозит. Поэтому Planet-today.ru решил проанализировать, на каких условиях банки предлагают размещение свободных средств малому и среднему бизнесу, какие банки…
4 000 кв. м: открылся крупнейший в Европе Trading floor Сбербанка 4 000 кв. м: открылся крупнейший в Европе Trading floor Сбербанка Крупнейший европейский Trading floor открылся в головном здании Сбербанка. Площадка может похвастаться площадью в 4 000 квадратных метров и возможностью вместить 400 рабочих мест. Площадь Trading floor превышает 4000 кв.…
Фото
Самые жаркие страны мира Самые жаркие страны мира

Всем, кто считает российское лето жарким, стоит представить себе, каково приходится жителям Катара п...

Видео

 

Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

Родители с детства приучали меня к музыке, практически каждый день они просили исполнить марш "В свою комнату".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Недвижимость
Главный дом графа Шувалова в Москве приобрели за 189 млн рублей Главный дом графа Шувалова в Москве приобрели за 189 млн рублей
Главный дом графа Ивана Шувалова, расположенный в Москве на улице Покровка, был приобретен частным инвестором за сто восемьдесят девять миллионов рублей. Дополнительные средства инвестору предстоит выложить за осуществление реставрационных работ, в которых нуждается помещения исторического дома. По данным департамента по конкурентной политике Москвы, общая площадь…
Обзор ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» от застройщика «РГ-Девелопмент» Обзор ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» от застройщика «РГ-Девелопмент»
Жилой комплекс «Родной город. Октябрьское Поле» расположился в районе Щукино СЗАО Москвы. Адрес: улица Берзарина, вл. 8. Общая площадь застройки составляет 7,7 Га, на этой территории построено четыре жилых здания, соединённых общим паркингом. Застройщиком проекта выступает компания «РГ-Девелопмент». Это второй готовый проект компании. ЖК “Родной…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.