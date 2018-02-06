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Самые богатые люди мира потеряли за день $114 млрд

Вторник, 06 Февраля 2018 12:31
Самые богатые люди мира потеряли за день $114 млрд Фото из открытых источников

Рекордное падение фондового рынка Соединенных Штатов Америки привело к существенному "обеднению" богатейших людей планеты — пишет аналитическое агентство Bloomberg, по данным которого, в результате падения, активы пяти сотен самых богатых персон уменьшились на сто четырнадцать миллиардов американских долларов.

 

Речь идет о падении основных фондовых индексов — они опустились на 3.8 - 4.6 процентов после того, как среди трейдеров распространились опасения, спровоцированные информацией о возможном росте доходности облигаций и дополнительном росте ставки ФРС.

 

Индекс Dow Jones упал на 4.6 процента за день, потеряв 1 175 пунктов — это, как отмечается, рекордное дневное снижение за всю его историю. Nasdaq упал на 3.78 процента, а S&P 500 на 4.1.

 

Такие обитатели перечня Bloomberg Billionaires Index, как Уоррен Баффет (руководитель инвестиционной компании Berkshire Hathaway), Марк Цукерберг (основатель Facebook) и Джефф Безос (основатель Amazon) потеряли, соответственно, 5.1, 3.6 и 3.3 млрд долларов.

 

Специалисты отмечают, что наблюдаемый спад — это коррекция, которая была ожидаемой, так как рынок безостановочно рос с 2009-го года.

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Колесников Андрей Опубликовано в Финансы   Теги Новости падение рынка

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