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У Российской Федерации больше нет Резервного фонда

Четверг, 01 Февраля 2018 09:52
У Российской Федерации больше нет Резервного фонда Фото из открытых источников

Сегодня, первого февраля 2018-го года, официально прекратил свое существование Резервный фонд Российской Федерации. Отныне дополнительные средства, полученные от продажи углеводородных ресурсов, будут направляться в Фонд национального благосостояния. Соответствующие изменения обусловлены поправками в Бюджетный кодекс РФ, которые были одобрены правительством летом 2017-го.

 

Фактическое прекращение существования Резервного фонда произошло еще месяц назад — в конце прошлого года Министерство финансов потратило последний триллион рублей из средств фонда, а остатки на счетах были обнулены уже к первому дню нового года.

 

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния России были образованы в 2008 году из Стабилизационного фонда. Цель структур осталась все той же — создать так называемую "подушку безопасности" для отечественной экономики, очень чувствительной к изменениям нефтяных котировок.

 

При этом, Резервный фонд был предназначен для стабилизации федерального бюджета, а ФНБ предназначался для защиты системы пенсионных накоплений. В 2017 году Минфин решил объединить фонды.

 

Первого января 2018-го на счетах Фонда национального благосостояния было 3.752 трлн рублей — это почти четыре процента от ВВП России.

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Колесников Андрей Опубликовано в Финансы   Теги Новости Резервный фонд

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