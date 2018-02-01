У Российской Федерации больше нет Резервного фонда

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Сегодня, первого февраля 2018-го года, официально прекратил свое существование Резервный фонд Российской Федерации. Отныне дополнительные средства, полученные от продажи углеводородных ресурсов, будут направляться в Фонд национального благосостояния. Соответствующие изменения обусловлены поправками в Бюджетный кодекс РФ, которые были одобрены правительством летом 2017-го.

Фактическое прекращение существования Резервного фонда произошло еще месяц назад — в конце прошлого года Министерство финансов потратило последний триллион рублей из средств фонда, а остатки на счетах были обнулены уже к первому дню нового года.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния России были образованы в 2008 году из Стабилизационного фонда. Цель структур осталась все той же — создать так называемую "подушку безопасности" для отечественной экономики, очень чувствительной к изменениям нефтяных котировок.

При этом, Резервный фонд был предназначен для стабилизации федерального бюджета, а ФНБ предназначался для защиты системы пенсионных накоплений. В 2017 году Минфин решил объединить фонды.

Первого января 2018-го на счетах Фонда национального благосостояния было 3.752 трлн рублей — это почти четыре процента от ВВП России.