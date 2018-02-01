Банки начнут отказывать в выдаче вкладов «подозрительным клиентам»

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Российские банки теперь могут не выдавать наличные клиенту после окончания срока вклада, если происхождение денег вызывает подозрения. Верховный суд РФ, рассмотревший подобный прецедент, признав правоту Сбербанка в судебном разбирательстве между финансовой организацией и одним из ее клиентов.

Речь идет о деле Сергея Будника, который в 2015 году перевел на своей счет в Сбербанке пятьдесят шесть миллионов рублей, а затем захотел их обналичить, но получил отказ.

Будник, как отмечается, не смог предоставить документы, которые бы подтверждали легальное происхождение денежных средств. Получив отказ, клиент, однако, не успокоился — он открыл несколько срочных вкладов в том же Сбербанке и попытался получить деньги по ним. Когда у мужчины снова не получилось, он обратился в суд.

И, как видим, проиграл его. А что же с деньгами? Их у Будника никто, вроде бы, не отбирал — в Сбербанке особенно подчеркивают тот факт, что клиент не был лишен возможности перевести свои средства на счет в другом банке. Однако это, учитывая сумму, влечет за собой потерю значительных денег на комиссии.

Подобный прецедент, как отмечают эксперты, может узаконить практику, когда банки, испытывающие проблемы с ликвидностью, могут не давать клиентам обналичивать деньги, используя надуманные предлоги.