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Банки начнут отказывать в выдаче вкладов «подозрительным клиентам»

Среда, 31 Января 2018 13:36
Банки начнут отказывать в выдаче вкладов «подозрительным клиентам» Фото из открытых источников

Российские банки теперь могут не выдавать наличные клиенту после окончания срока вклада, если происхождение денег вызывает подозрения. Верховный суд РФ, рассмотревший подобный прецедент, признав правоту Сбербанка в судебном разбирательстве между финансовой организацией и одним из ее клиентов.

 

Речь идет о деле Сергея Будника, который в 2015 году перевел на своей счет в Сбербанке пятьдесят шесть миллионов рублей, а затем захотел их обналичить, но получил отказ.

 

Будник, как отмечается, не смог предоставить документы, которые бы подтверждали легальное происхождение денежных средств. Получив отказ, клиент, однако, не успокоился — он открыл несколько срочных вкладов в том же Сбербанке и попытался получить деньги по ним. Когда у мужчины снова не получилось, он обратился в суд.

 

И, как видим, проиграл его. А что же с деньгами? Их у Будника никто, вроде бы, не отбирал — в Сбербанке особенно подчеркивают тот факт, что клиент не был лишен возможности перевести свои средства на счет в другом банке. Однако это, учитывая сумму, влечет за собой потерю значительных денег на комиссии.

 

Подобный прецедент, как отмечают эксперты, может узаконить практику, когда банки, испытывающие проблемы с ликвидностью, могут не давать клиентам обналичивать деньги, используя надуманные предлоги.

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Колесников Андрей Опубликовано в Финансы   Теги Новости Банки

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