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Практически каждый второй работающий россиянин просил повышения зарплаты в течение последних 3 лет

Четверг, 25 Января 2018 13:54
Практически каждый второй работающий россиянин просил повышения зарплаты в течение последних 3 лет Фото из открытых источников

50/50: практически каждый второй работающий россиянин просил повышения зарплаты в течение последних 3 лет, прибавку в результате получила лишь половина просящих. В опросах исследовательского центра Superjob приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех регионов страны, имевших работу в течение последних 3 лет.

 

За последние 3 года переговоры о повышении зарплаты вели 49% россиян, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Наиболее активно в этом направлении действовала возрастная группа респондентов от 25 до 34 лет (54%). Чем выше доход, тем чаще работники требовали прибавки: 41% среди россиян с зарплатой до 25 000 руб. и 55% среди тех, кто зарабатывает от 45 000 руб.

 

Почти четверть опрошенных (24%) просит прибавки, не называя определенной суммы, и именно такие просьбы чаще всего обречены на отказ (61%). Требования, содержащие конкретную сумму прибавки, принимаются чаще, и, что интересно, чем выше запросы, тем их чаще удовлетворяют. Самые популярные требования касаются повышения зарплаты на 10% – с такой просьбой к руководству обращались 20% респондентов и 48% из них ту или иную прибавку получили. 17% россиян хотели, чтобы их зарплата выросла на 20%, с вариациями на тему размера прибавки в 56% случаев их просьба была удовлетворена. На 30%-ную прибавку рассчитывали 14%, в результате зарплату повысили 64% из них.

 

Интересно, что требования о прибавке в среднем лишь в трети случаев удовлетворяют в полном или большем объеме. Средний размер прибавки обычно несколько ниже запроса. Исключение – просьба о прибавке в 5%: тем, кто просил о такой и достучался до начальства, зарплату повысили в среднем на 7%. Если сотруднику удается обосновать просьбу о прибавке в 10%, то она обычно выполняется в полном объеме. Если же речь о повышении заработка на 15% и выше, средний размер прибавки обычно оказывается на 3—6% ниже запроса. Когда сотрудник не озвучивает конкретных денежных ожиданий, решение в его пользу обычно содержит прибавку чуть менее 15%.

 

Комментарии респондентов с опытом ведения успешных переговоров о повышении зарплаты доказывают, что к подобной беседе нужно готовиться заранее и тщательно подбирать аргументы.

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Новости зарплата

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