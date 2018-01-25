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Яндекс.Деньги защитят от платежей в пользу банкротов

Четверг, 25 Января 2018 13:42
Яндекс.Деньги защитят от платежей в пользу банкротов Фото из открытых источников

Яндекс.Деньги стали показывать статус надёжности компаний, услуги которых можно оплатить по квитанции. Всего таких статусов три: организация здорова, в процессе ликвидации или ликвидирована. По ним человек может понять, стоит ли отдавать деньги незнакомой компании или, например, не устарели ли реквизиты организации, которой он регулярно платит за коммунальные услуги.

 

Новая возможность появилась благодаря сотрудничеству Яндекс.Денег с DaData.ru. Это сервис, который напрямую работает с ФНС и каждый день получает свежие данные о компаниях. Всего в базе DaData.ru — примерно 24 миллиона компаний, филиалов и индивидуальных предпринимателей, в том числе в статусе ликвидированных.

 

«Некоторые из нас годами оплачивают коммуналку и не замечают, что, например, произошла реорганизация или смена ТСЖ. Если компания находится в процессе банкротства или уже не существует, ваш платёж может уйти в никуда — и за его просрочку будет начисляться пеня. С услугой проверки квитанций пользователи Яндекс.Денег смогут этого избежать», — комментирует Олеся Парфенчук, менеджер направления городских платежей Яндекс.Денег.

 

Посмотреть статус конкретной компании можно на сайте Яндекс.Денег в разделе «Квитанции». Для этого достаточно ввести её название или ИНН. Если с организацией всё в порядке, пользователь сможет оплатить её услуги любым удобным способом. Если компания на стадии ликвидации, сервис также поможет заплатить, но предупредит, что с организацией что-то не так. Счёт от ликвидированной компании оплатить не получится.

 

С помощью Яндекс.Денег квитанции за прошлый год оплатило на 32% больше пользователей, чем за 2016 год. Средний чек — 3109 рублей.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Новости Экономика

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