Сколько зарабатывают российские студенты: исследование «Avito Работа»

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25 января учащиеся вузов, колледжей и техникумов отмечают долгожданный конец сессии и День российского студенчества. Накануне праздника эксперты «Avito Работа» оценили ситуацию на рынке труда и выяснили, сколько зарабатывают студенты, которым удается совмещать учебу с карьерой.

Категория вакансий «Без опыта, студенты» традиционно входит в пятерку наиболее популярных у соискателей на Avito. В IV квартале 2017 года ее доля в структуре спроса на вакансии «Avito Работа» составила 11,8% – на 1,7 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Максимальное количество запросов контактов работодателей отмечено в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Однако если число откликов на вакансии в Москве и Краснодаре сократилось, то студенты Северной столицы, наоборот, за год стали более активными в поиске работы. Заметная положительная годовая динамика спроса на вакансии отмечена также в Барнауле, Нижнем Новгороде и Омске, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

В ряде городов доля спроса на вакансии для студентов составляет до четверти от общего числа запросов контактов работодателей. К числу таких населенных пунктов относятся Нижний Новгород (24%), Красноярск (21,7%), Тюмень (21,6%) и Екатеринбург (20,5%). В Ижевске и Тольятти, напротив, на долю вакансий для студентов приходится менее 8% спроса.

Средняя заработная плата в категории «Без опыта, студенты» по итогам 2017 года составила 29,3 тыс. рублей - это 84,1% аналогичного показателя по всем вакансиям на «Avito Работа». За год ставка студентов выросла всего на 1,7%, в то время как в целом по всем категориям рост составил 5,8%. Таким образом, средняя заработная плата по России растет быстрее, чем ставки студентов.

В разрезе городов cамая высокая ежемесячная ставка заработной платы для студентов в IV кв. 2017 г. отмечена в Москве – 39,8 тыс. рублей. Второе и третье занимают Санкт-Петербург и Екатеринбург, где аналогичный показатель составляет 32,7 и 31 тыс. руб. соответственно. Минимальная заработная плата предлагается студентам Волгограда (22,9 тыс. руб.), Тольятти (22,4 тыс. руб.) и Омска (21,8 тыс. руб.).

За год больше всего выросли зарплаты ижевских (+19,4%), омских (+16%) и ульяновских (+13%) студентов. Ставки в Краснодаре и Челябинске, наоборот, снизились на 5,1% и 5,3% соответственно.

В IV квартале 2017 г. на фоне средней заработной платы по городу наиболее высокими были ставки студентов в Ижевске (90,2%), Саратове (88,6%) и Ульяновске (88,2%). Наименьшие в сравнении с общегородскими значения отмечены в Омске и Иркутске, где ставки студентов составляют ¾ средней заработной платы по городу.