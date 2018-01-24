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Топ-менеджеры закрывшихся банков получат денежную компенсацию

Среда, 24 Января 2018 12:40
Топ-менеджеры закрывшихся банков получат денежную компенсацию Фото из открытых источников

Всем уволенным за последний год топ-менеджерам банков, у которых ЦБ отозвал лицензии, выплатят золотые парашюты в криптовалюте FUNCoin. Денежная компенсация станет авансовым бонусом для привлечения новых сотрудников в компанию.

 

«Эту идею подал нам бывший сотрудник одного из банков, у которого отозвали лицензию в 2016 году, — рассказывают представители компании. — У них работала похожая система для сотрудников, которые переходят к ним из других банков. Мы несколько изменили цифры и теперь топ-менеджеры смогут получить 25% от прежнего годового дохода при предъявлении соответствующих платежных документов». Он также добавил, что, в зависимости от резюме, собеседования и места бывшей работы, условия получения золотого парашюта могут несущественно меняться в индивидуальном порядке.

 

FUNCoin представляет собой криптоединицу, разработанную для оплаты самых разнообразных сервисов, включая социальные, игровые и развлекательные проекты. При этом она сохраняет все преимущества таких «старших собратьев», как Bitcoin или Ethereum.

 

Стоит напомнить, что в январе наступившего года уже были закрыты два банка — ВТБ24 и АлтайБизнес-Банк. За прошлый год лицензии были отозваны у 36-ти банков, среди которых банк Европейский Стандарт, МФБАнк, Темпбанк, Северо-Восточный Альянс, Финарс Банк, Росэнергобанк и другие.

 

Акция от FUNCoin будет носить временный характер и окончится после найма на работу пяти сотрудников от различных банков должностью не ниже вице-президента. Заявки принимаются по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

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Волкова Алена Опубликовано в Финансы   Теги Новости финансы

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